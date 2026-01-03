Con la intención de irse de vacaciones, la esposa de Fiersa Besari fue atropellada por un coche en Gambir

Jacarta – La intención de disfrutar de unas vacaciones familiares en Yogyakarta se convirtió en una experiencia traumática para la familia Fiersa Besari. La esposa del músico, Aqia, sufrió un grave accidente poco después de llegar a la zona de la estación Gambir, en el centro de Yakarta.

El incidente se produjo cuando Aqia y un acompañante sacaban una maleta del maletero del coche. Inesperadamente, otro vehículo golpeó por detrás, atrapando a Aqia entre dos coches. Esta tensa cronología fue compartida directamente por Fiersa a través de su cuenta de Instagram. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Aqia y Ubay, que sacaban las maletas del maletero, fueron golpeados por detrás y los aplastaron entre los coches. Ubay pudo escapar hacia un lado. Aqia no pudo. Ya gritando de dolor, el conductor del coche, que aparentemente sintió que estaba en R, movió el coche hacia adelante de nuevo, provocando que Aqia fuera aplastada aún más», escribió Fiersa en Instagram Story, citado el domingo 4 de enero de 2026.

La situación desató aún más emociones cuando el conductor que lo atropelló finalmente salió del auto. Fiersa reveló que el autor del hecho era un hombre mayor que según él ya no estaba en condiciones de conducir. La reacción del conductor enfureció aún más a Fiersa.

«Cuando el conductor salió, resultó que los hombres tenían entre 60 y 70 años (no aptos para conducir). Mi primera reacción fue estar muy enojado. Pero me enojé aún más cuando este hombre menospreció la condición diciendo, el más torcido. Luego quiso dar 200 mil por la paz. Exploté», continuó.

No queriendo correr riesgos, Fiersa llevó inmediatamente a su esposa al hospital más cercano tras denunciar el incidente en la comisaría. Se llevó a cabo un examen médico para confirmar el estado de Aqia después del incidente.

«Gracias a Dios, los resultados de las radiografías mostraron que no había grietas/fracturas, por lo que no hay necesidad de hospitalización ni cirugía. En los próximos días, probablemente habrá hinchazón debido al traumatismo en los músculos», explicó Fiersa.

Si bien tenía previsto tramitar este caso legalmente, Fiersa finalmente optó por no continuar con el informe porque consideró que el procedimiento era demasiado largo. Al conductor que chocó sólo se le impuso una multa y se le retuvo su STNK.

Sin embargo, la decisión de retirar el informe no significa que las heridas emocionales puedan sanar inmediatamente. Fiersa admitió que no podía perdonar las acciones del perpetrador que causaron que su esposa resultara herida y sus planes de vacaciones familiares fracasaran estrepitosamente.