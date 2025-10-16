Con la histórica decisión de la FIFA, la selección indonesia sub-17 recibe un soplo de aire fresco de cara al Mundial

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Indonesia sub-17, Nova Ariantotiene sus propios motivos para sonreír ampliamente de cara al Mundial Sub-17 de 2025. La razón es, fifa anunció oficialmente una decisión que podría dar aire fresco a la escuadra de Garuda Asia en su lucha en este gran torneo.

Lea también: Los internautas están contentos de que Kluivert se separe de la selección de Indonesia.



El Mundial Sub-17 de 2025 se disputará del 3 al 27 de noviembre. La selección juvenil de Indonesia seguramente aparecerá después de una brillante actuación en la Copa Asiática Sub-17 de 2025 en Arabia Saudita en abril pasado. En aquel momento, Garuda Asia logró avanzar hasta los cuartos de final y se embolsó un billete automático para la final.

Esta certeza marca una nueva historia para el fútbol juvenil de Indonesia. Por primera vez, la Selección Sub-17 avanzó al Mundial mediante eliminatorias, no como anfitriona como en la edición de 2023. En ese momento, el equipo de Bima Sakti sólo obtuvo una cuota automática porque Indonesia era el organizador.

Lea también: Despedido del PSSI, Patrick Kluivert se confiesa decepcionado por no haber podido llevar a la selección de Indonesia al Mundial



También se han producido grandes cambios en el formato del torneo. La FIFA aumentó el número de participantes de 24 a 48 equipos. Selección Nacional de Indonesia La Sub-17 está en un grupo complicado junto a Brasil, Honduras y Zambia. Sin embargo, la buena noticia es que la FIFA también ha decidido enviar a la siguiente ronda a los ocho mejores terceros clasificados.

Con estas nuevas regulaciones, la oportunidad de Indonesia de pasar a la siguiente ronda está cada vez más abierta. Una victoria en la fase de grupos podría ser una ventaja importante para mantener las esperanzas del Garuda Asia de clasificarse para las rondas eliminatorias.

Lea también: ¡La reacción de Shin Tae-yong cuando descubrió que Patrick Kluivert había sido despedido!



Nova Arianto también reaccionó a la decisión con gran optimismo. Admitió que reduciría el número de jugadores para que la plantilla fuera más sólida, al mismo tiempo que prepararía cuidadosamente al equipo para enfrentarse a rivales difíciles en la fase de grupos.

«En cuanto a mi objetivo personal, sí, espero que podamos clasificarnos para la siguiente ronda y salir del grupo. Pero no quiero ser una carga para los jugadores», dijo Nova el miércoles (15/10/2025).

Según él, el Mundial Sub-17 es una oportunidad única para que los jugadores jóvenes demuestren sus mejores habilidades en el escenario mundial. Por eso, Nova quiere que sus hijos adoptivos disfruten de cada momento sin presiones excesivas.

«Lo importante es que los jugadores puedan disfrutar del fútbol al más alto nivel a su edad. Quiero que lo disfruten más y jueguen libremente», añadió el ex asistente de Shin Tae-yong.