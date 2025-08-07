‘Con Hasan en Gaza’ de Kamal Aljafari, un viaje visual conmovedor

Cineasta palestino Kamal Aljafari‘S «con Hasan en Gaza«Será para muchos un viaje visual inquietantemente conmovedor a través de Gaza como existía en 2001.

Basado en imágenes de video recientemente redescubiertas filmadas en un viaje a la región hace 24 años, Aljafari describe su último trabajo como «un homenaje a Gaza y su gente, a todo lo que se borró y eso me volvió en este momento urgente de existencia palestina, o no existencia. Es una película sobre la catástrofe y la poesía que resiste».

Comenzando a la competencia internacional de este año en Locarno, «con Hasan en Gaza» sigue a Aljafari y Hasan, un guía local, en un viaje por carretera de 2001 mientras viajan hacia el norte a sur por la franja costera en busca de Abdel Rahim, un hombre que el director conoció en 1989 cuando estaban juntas juntos como adolescentes en la sección juvenil de la prisión de Naqab Desert de Israel.

En ese momento, Aljafari estaba estudiando cine en Colonia, Alemania, y esperaba encontrar a Abdel Rahim como parte de su investigación para un proyecto planificado sobre su experiencia en prisión.

Aljafari, que creció en la ciudad israelí de Ramle, había sido acusado por un tribunal militar de unirse a una organización enemiga mientras estaba en la escuela secundaria. Si bien finalmente discutió su encarcelamiento en su función de debut en 2006 «The Roof», no usó el metraje de Gaza al final y se había olvidado por completo hasta que recientemente se encontró con las cintas minidv por casualidad.

«Esta es la primera película que nunca hice», dice.

Kamal Aljafari

Festival de cine de Locarno/Ti-Press/Alessandro Crinari

Representando la vida simple en Gaza: niños que juegan en la playa, bulliciosos mercados al aire libre, cafés abarrotados, vecindarios animados, las imágenes han tomado un contexto completamente nuevo en vista de la destrucción de Gaza y las decenas de miles de personas asesinadas por las fuerzas israelíes desde los ataques de 2023 por los militantes palestos palestos impulsaron la guerra brutal.

«Es realmente inevitable pensar en lo que le sucedió a todas estas personas cuando lo ves», el Berlina-El cineasta basado en el cine.

«Es una especie de milagro que haya encontrado estas cintas», agrega. «La vida es tan misteriosa: que aparecen en este momento cuando realmente tienen sentido, como si fueran necesarios y como si también estuvieran esperando todos estos años, durante 24 años, para ser descubiertos. En realidad, en cierto modo, esta es una película que se hizo a sí misma».

«Hay largos disparos, muchos disparos en el automóvil, y todo hoy tiene un significado completamente diferente porque sabemos que Gaza ha sido destruida. No sabemos qué sucedió con todas estas personas. En muchos sentidos, realmente está teniendo una documentación de una vida que ya no existe. Y no sé sobre el destino de ninguna de las personas ni de Hassan».

«No hay una familia que no haya perdido a algunos miembros», agrega, señalando que sus propios familiares, miembros de la familia de su madre, originaria de Jaffa, terminaron en Gaza después de ser desplazados en 1948.

«La situación es realmente algo que no es describuible. Y está empeorando cada vez más, ya sabes, empeorar y peor. Especialmente no puede ayudar. ¿Qué puedes hacer?»

Para Aljafari, la película al menos ofrece una oportunidad para abordar la situación y agradece mucho su selección para la sección de competencia internacional de Locarno.

«Estaba muy contento con la película que abrió la competencia internacional. Creo que esto es tan importante que se proyecta dicha película. Es casi el mínimo que puedes hacer, para compartir esta vida que ya no existe».

La película parece tener un fuerte impacto entre los programadores del festival. Aljafari ya ha recibido confirmaciones de 35 festivales internacionales, incluidos los eventos de América del Norte.

«Recibimos invitaciones casi todos los días, lo cual es genial. Hay muchas personas que tienen su corazón en el lugar correcto. Te da muchas esperanzas, pero sigue siendo una sensación muy agridulce».

Estarer la película es «difícil de celebrar», agrega. «Tengo muchas ganas de mostrarlo y hablar de eso, pero es muy difícil estar feliz de mostrar esta película, especialmente cuando sabes que [Gaza] ya no existe «.

Al transmitir esa sensación de pérdida, Aljafari trabajó con el veterano compositor y ex colaborador Simon Fisher Turner, quien se unió al proyecto desde el principio.

La música de Turner evoca perfectamente en un nivel emocional el sentimiento de la película, la esencia de un lugar y las personas que solo existen en el pasado, agrega Aljafari.

«Me enviaba casi todas las semanas nuevas piezas», dice Aljafari. «Tengo un archivo completo de tantas pistas increíbles que nos envió».

Las canciones árabes clásicas de artistas como Nagat El-Sagheera intensifican aún más el sentido de la nostalgia y una era pasada.

Aunque todavía se encuentra en Berlín, el financiamiento alemán de Aljafari Preckent para «con Hasan en Gaza», tocando fuentes de apoyo de Qatar, francés, suizo y canadiense, incluido el Instituto de Ideas e Imaginación en la Universidad de Columbia en París, donde actualmente participa en una beca.

«Tuve la suerte de tener esta comunión y poder trabajar en esta película. El instituto en sí mismo fue muy solidario. Hay personas que realmente tienen su corazón en el lugar correcto. Es muy importante entender que, a pesar del horrible momento en que vivimos, hay muchas personas que quieren defender a la humanidad y querer apoyar a los palestinos en este momento oscuro».

Aljafari está en el proceso de financiar su próximo proyecto, el largometraje con guión «Beirut 1931», que espera filmar en Jaffa el próximo año.