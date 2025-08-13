Con éxito, el programa de construcción de viviendas en las montañas de Papua, el Ministro del Ministro del Interior y el Ministro de PKP verifica directamente la condición de las casas de la comunidad.

VIVA – Ministro de Asuntos del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian junto con el Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) Maruarar Sirait se tomó el tiempo para verificar directamente la condición de las casas del pueblo, una de ellas tradición Honai en Wamena, Jayawijaya Regency, Montañas de PapuaMartes (21/12/2025). El cheque se realizó para revisar la ubicación del plan de construcción de la casa en el área de la escuela bíblica de Sinakma, Wamena.

Mientras estaban en una de las casas tradicionales, ambos conocieron a un niño que parecía poco saludable. El Ministro de Asuntos Interiores y los Ministros de PKP recibió el personal médico que llevó al personal que llevara al niño al hospital local para recibir tratamiento de inmediato. El momento es la preocupación de los residentes locales que aprecian la preocupación de los dos ministros.

Después de revisar la casa, ambos diálogos con niños, líderes comunitarios, líderes religiosos y líderes tradicionales. La discusión que tuvo lugar cálida y llena de parentesco se recibió una respuesta positiva de la comunidad. De hecho, el Ministro de Asuntos Interiores y el Ministro de PKP también pueden abrir un evento de ardor de piedra, un símbolo de alegría y expresión de gratitud.

En sus comentarios, el Ministro del Interior explicó que el plan de desarrollo de 2.200 unidades de vivienda en la provincia de Papua era un seguimiento de las instrucciones del presidente Prabowo Subianto al ministro de PKP. Expresó su apoyo para realizar el programa, además tenía experiencia en Servir en Papua, incluido Papua montañoso.

Apreciaba figuras importantes originarias de las montañas, incluido el viceministro del Interior (Wamendagri) Rebekah Haluk, quien contribuyó mucho a la nación. Según él, Ribka lo ha ayudado a llevar a cabo sus deberes en el Ministerio del Interior (Ministerio del Interior).

El Ministro del Interior también invitó a todas las partes a supervisar el programa del Presidente debido a una gran atención a las montañas. Agregó, según su experiencia en Papua, el desarrollo es la clave principal para el logro de todos los programas. Por lo tanto, expresó su gratitud por el apoyo de varias partes por el éxito de varios programas, incluidas las 2.200 unidades de vivienda en las montañas.

Después de las actividades, el Ministro del Interior, el Ministro de PKP y su séquito visitaron a los cruzados de Wamena y el área de la Casa Subsidiada en Wamena. En varias ocasiones, la revisión, ambos diálogos y absorben las aspiraciones de la gente.