Tokio, VIVA – Mercado timón Smart está desarrollando cada vez más y empezando a ofrecer tecnología que antes sólo existía en dispositivos electrónicos de primera clase. Una innovación que actualmente está en el punto de mira es la presencia de cascos con tecnología de realidad aumentada (AR).

El Shoei GT-Air 3 Smart es uno de los productos que más llama la atención porque cuenta con función HUD o HUD. Esta característica permite a los conductores ver la navegación sin tener que mirar el teléfono inteligente en el manillar.

Adaptado VIVA Automotriz de Rideapart, sábado 29 de noviembre de 2025, este casco utiliza una pantalla FHD Nano OLED HUD que muestra mapas, direcciones de giro y detección de radares. La información de velocidad, el reloj, así como las notificaciones de llamadas y mensajes también pueden aparecer cuando el casco está conectado a un teléfono celular.

La tecnología HUD proviene de un dispositivo EyeLights llamado EyeRide. Esta visera AR funciona como gafas de sol integradas en un casco que se puede subir y bajar según sea necesario.

Timón Shoei GT-Air 3 Inteligente

Si el ciclista quiere conducir sin distracciones, la visera AR puede simplemente elevarse para que el casco funcione como un casco de turismo normal. Esta flexibilidad hace que el casco sea seguro y cómodo de usar en diversas condiciones.

Shoei también equipó este casco con un sistema de comunicación basado en Mesh desarrollado por EyeLights. Este sistema puede conectarse a un número ilimitado de usuarios y es compatible con otras marcas de intercomunicadores.

El dispositivo está equipado con un kit de audio y un micrófono con cancelación de ruido que hace que la comunicación sea más clara mientras se conduce. Esta característica ayuda a los ciclistas a mantenerse conectados sin necesidad de colocar dispositivos adicionales en el costado del casco.

La duración de la batería de hasta 10 horas hace que este casco sea bastante confiable a pesar de que incorpora una tecnología compleja. Además, el dispositivo es compatible con los sistemas operativos Android e iOS.

Actualmente, el Shoei GT-Air 3 Smart todavía está abierto para pedidos iniciales en Europa con un pago inicial de alrededor de 38 millones de IDR. El precio final se estima en unos 231 millones de IDR y lo sitúa en la categoría de cascos de turismo de clase premium.

Las ventajas de este casco se sienten especialmente cuando el ciclista se encuentra en una ruta complicada o está explorando una nueva ciudad. Una pantalla de navegación en vivo en la visera les ayuda a mantener el rumbo sin apartar la vista de la carretera.