Con el programa JKN, Dewi disfruta de un cómodo cuidado dental

VIVA – Para Dewi Rhomadi Ani (47), se convirtió en participante en el Programa Nacional de Seguro de Salud (Jkn) es una forma invaluable de protección. Aunque el esposo de Dewi acaba de experimentar la terminación del empleo (Despido), eso no lo hizo dejar de ser participante en el programa JKN. Las tarifas asequibles hacen que Dewi decida desviar la membresía para participar en el segmento de receptores no de la sala de receptores (PBPU). Esta decisión no es exenta de razón, Dewi le dice a su experiencia al sentir de primera mano los beneficios del programa JKN, especialmente para la atención médica dental que está experimentando.

Leer también: ¿Preocupado por ser despedido? 7 de esta manera puede salvar su carrera financiera y



«Hace unos meses, el esposo tuvo que ser despedido de su oficina, de hecho, no había nadie que supiera cuándo. Debido a este caso de despido, la oficina no llevamos a cargo de la membresía del programa JKN. Aun así, tenemos un seguro de salud en nuestra opinión.

Dewi le dijo que había estado recibiendo tratamiento dental durante mucho tiempo en uno de los hospitales que trabajaba BPJS SaludEspecialmente el tratamiento de las raíces de los dientes que requieren un proceso largo y paciencia. Reveló, sin el programa JKN, el costo del cuidado dental como este sin duda sería muy grande y pesado. Eso es lo que hace que continúe asegurándose de que su membresía esté activa sin ningún atraso de contribución.

Leer también: Advertencia de Microsoft Boss sobre despidos, la IA puede cambiar el trabajo rápidamente, pero muchas personas no están listas



«Para este tratamiento de raíz dental no es un tratamiento corto. Tengo casi un año de ida y vuelta al hospital. Si tengo que pagar por mí mismo, el costo es definitivamente muy grande. Conociéndome el tratamiento dental es fantástico.

Durante el tratamiento, Dewi se sintió muy ayudado no solo en términos de financiamiento, sino también el servicio que recibió. Según él, los dentistas y el personal médico en los hospitales siempre brindan el mejor servicio. Son amigables, pacientes y profesionales en el manejo de las quejas que presentó. Esto hace que Dewi sea más cómodo para continuar el tratamiento hasta el final. No solo eso, ahora Dewi también comenzó a usar la aplicación móvil JKN para facilitar el proceso de registro al médico. Admitió que fue muy ayudado por las características disponibles, como el registro en línea, la verificación de colas e información sobre el número de pacientes que todavía esperaban en el centro de salud.

Leer también: La encuesta llama al 70 por ciento de los trabajadores listos para enfrentar despidos



«El médico es muy amable, paciente y minucioso. Del mismo modo, la enfermera que siempre ayuda a amistad. No dudo en continuar buscando tratamiento hasta que esté terminado. Además, ahora la lista para el médico también es más fácil. A través de la aplicación móvil JKN, puedo elegir el horario, ver cuántos pacientes todavía esperan, y solo vienen en el orden y el tiempo.

Para Dewi, una larga experiencia sometida a tratamiento dental con el apoyo del programa JKN es una prueba clara de que este seguro de salud es muy importante. Siente directamente los beneficios, comenzando por reducir la carga de los costos para facilitar el acceso a los servicios de salud. Dewi espera que más personas sean conscientes de la importancia de tener un seguro de salud. Según él, el programa JKN no es solo para personas enfermas, sino también para medidas preventivas en el futuro.

«Estoy muy agradecido de tener este programa JKN. Se siente seguro porque si hay problemas de salud, no estamos confundidos en busca de costos. Todo se puede soportar mientras esté de acuerdo con las disposiciones y el flujo de servicio. Por lo tanto, espero que el público no espere el dolor primero. BPJS Health», concluyó DeWi.