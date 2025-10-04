Con el permiso de Allah, no tendremos dificultades para enfrentar el equipo nacional indonesio

VIVA – Equipo nacional Arabia Saudita comenzó a calentar una feroz máquina de duelo contra Equipo nacional indonesio en la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona Asia.

Uno de sus pilares, Saleh al-Shehri, enfatizó que su equipo estaba listo para compensar el fracaso en la reunión anterior con plena confianza y oración.

«Jugaremos los dos partidos más importantes. Con el permiso de Dios y el apoyo de nuestros seguidores, intentaremos ganar puntos completos», dijo Saleh al-Shehri de los medios de comunicación árabes, Koora.

Arabia Saudita se unió en el Grupo B con el equipo nacional de Indonesia y el equipo nacional iraquí. Organizarán dos partidos importantes en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, a saber, contra Indonesia, el 9 de octubre de 2025 e Iraq el 14 de octubre de 2025.

Pero el público de fútbol asiático ciertamente todavía recuerda cómo el equipo nacional indonesio una vez hizo que Arabia Saudita se sobrescribiera en la tercera ronda.

En septiembre de 2024, mientras jugaba en Jeddah, el partido terminó en un empate 1-1. Peor aún, en la segunda reunión en Yakarta el 19 de noviembre de 2024, el equipo de Green Falcons fue silenciado por 2-0 por las tropas de Garuda.

Al-Shehri no descarta que las reuniones con Indonesia siempre presenten su propia presión.

«Hemos conocido al equipo nacional indonesio antes y eso no fue un partido fácil. En la reunión en Jeddah tuvimos la oportunidad de ganar, pero esta vez nos dirigimos a la victoria y tres puntos completos», dijo.

Sin embargo, el delantero que también apareció en la Copa Mundial de 2022 Qatar confiaba en que esta vez todo iría mejor.

«Todas las instalaciones y preparativos están disponibles para nosotros. Todo lo que necesitamos es el apoyo de los seguidores. Todos los jugadores son responsables de atacar y defender, jugamos como una unidad», continuó.

Arabia Saudita de hecho estableció objetivos altos. Solo los campeones del grupo se clasificarán directamente a las finales de la Copa Mundial 2026, mientras que la posición de segundo lugar debe pasar por la quinta ronda en noviembre de 2025.

«Con el permiso de Dios, no enfrentaremos problemas en los próximos partidos. Con la presencia de sus seguidores y un gran apoyo, así como la cohesión de todas las partes, estamos seguros de que podemos llegar a la Copa Mundial 2026 y hacer que esta nación sea orgullosa», concluyó Al-Shhehri con confianza.