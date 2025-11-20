Con el objetivo de trasladar el aluminio a los centros de datos, los Emiratos Árabes Unidos aumentarán la inversión en Indonesia

Jacarta – Ministro de Energía e Infraestructura de los Emiratos Árabes Unidos (UEA), Suhail Mohamed Al Mazrouei dijo que su partido mejoraría inversión en Indonesia en varios sectores.

Así lo afirmó en su reunión con el Ministro de Inversiones y aguas abajo/Director de BKPM y CEO Danantara, Rosan Roeslani en Yakarta el miércoles pasado.

«Tenemos aspiraciones y sueños de aumentar el volumen de inversiones y atraer nuevas inversiones», dijo Suhail, citado el jueves 20 de noviembre de 2025.

Algunas de las posibles inversiones discutidas en la reunión fueron inversiones en downstreaming de aluminio, infraestructura y centros de datos.

En el sector downstream del aluminio, Rosan ofrece potencial para la inversión en alúmina en Kalimantan Occidental. Mientras tanto, en el sector de infraestructura, Suhail cree que la infraestructura de Indonesia requiere mucha inversión.

Por esta razón, según él, los Emiratos Árabes Unidos estarían muy contentos de poder contribuir y convertirse en socios en el desarrollo de infraestructura en Indonesia. Mientras tanto, en cuanto a la inversión en centros de datos, Suhail considera que este campo será muy importante para la fabricación en el futuro, especialmente para los jóvenes.

«Utilizan una gran cantidad de datos y seguirán utilizándolos a medida que la IA se aplica cada vez más en la industria, la educación, la atención sanitaria y otros», afirmó Suhail.

Como país grande, según él, Indonesia tiene un gran potencial en materia de recursos humanos. Los indonesios podrán innovar si tienen energía y tecnología.

Por ello, Emiratos Árabes Unidos cree en el progreso de los recursos humanos en Indonesia y afirmó que invertirá en varias áreas de colaboración que las empresas de ese país puedan tener en cuenta.

Las posibles inversiones que se están analizando incluyen aluminio, centros de datos, energía de interconexión, inversiones en redes eléctricas y muchas más, dijo Suhail.

«Ahora es el momento de que las empresas se aseguren de obtener una situación en la que todos ganen y, con suerte, podremos ver más asociaciones en el futuro entre Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos», dijo Suhail.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de invertir con Danantara, Suhail dijo que varios fondos de inversión de los EAU habían invertido en Indonesia. Sin embargo, no descartó la posibilidad de colaborar con Danantara en el futuro, cuando las dos partes encuentren nuevas áreas de colaboración.