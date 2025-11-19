Con el objetivo de expandir el mercado en Indonesia, eche un vistazo a la expansión comercial de esta marca de moda de Malasia

Jacarta – Marca productos de bolsos y accesorios de mujer de países vecinos, MalasiaChristy Ng Indonesia tiene como objetivo ampliar el mercado de consumo moda en el país. Expansión negocio estaba hecho.

El 20 de noviembre, la marca abrirá su segundo establecimiento en Gandaria City Mall, Yakarta. Anteriormente, en marzo se abrió el primer establecimiento en el centro comercial Kota Kasablanka.

Director ejecutivo Christy Ng Indonesia, Ruth Kusnomo, la apertura de este nuevo establecimiento es una colaboración entre Pakuwon Group, propietario de Gandaria City y Kota Kasablanka.

«Apoyan plenamente la apertura de nuestro establecimiento», dijo Ruth, citada en su declaración del miércoles 19 de noviembre de 2025.

Ruth confirmó que en el nuevo outlet, Christy Ng exhibirá sus modelos más nuevos, que son exclusivos y lujosos, pero a precios asequibles.

«Por supuesto, queremos llegar a más consumidores», explicó Ruth.

Ruth añadió que, además de abrir establecimientos en Kota Kasablanka y la ciudad de Gandaria, Pakuwon Mall también proporcionó espacio para que Christy Ng desarrollara su negocio en Tunjungan Plaza, Surabaya, Java Oriental.

«Si nada sale mal, a mediados de enero añadiremos puntos de venta en Surabaya», explicó.

No solo eso, las alas de Christy Ng también abrirán pronto las próximas tiendas en Bekasi, Puri Indah (Yakarta Occidental) y dos sucursales más fuera de Yakarta, respectivamente en Bandung (Java Occidental) y en Semarang, Java Central.