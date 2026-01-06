Con el nombre de Irish Bella, Adik revela por qué Ammar Zoni volvió a consumir drogas hasta que quiso ser encarcelado hasta la muerte

Jacarta – La oscura historia tras las rejas Ammar Zoni nuevamente revelado al público. Esta vez, la historia fue contada directamente por su hermano menor, Aditya Zoni, cuando apareció con la Dra. Kamelia en el podcast «Close the Door» de Deddy Corbuzie. Esta conversación abrió otro lado del caso de drogas de Ammar Zoni que durante mucho tiempo ha estado bajo la atención pública.

En el podcast, Aditya Zoni enfatizó que su hermano mayor se sintió difamado por las acusaciones de distribución de drogas en los centros de detención (centros de prisión preventiva). Esta declaración fue uno de los puntos importantes que Aditya le transmitió a Deddy Corbuzier, además de corregir varias suposiciones que se habían desarrollado en la sociedad. Desplázate para saber más sobre la historia, ¡vamos!

Deddy Corbuzier también se refirió a su anterior declaración en la que llamó «estúpido» a Ammar Zoni porque fue atrapado nuevamente en drogas por cuarta vez. En respuesta a esto, Aditya no negó el error de su hermano. Admitió que Ammar estaba en su punto más bajo en ese momento.

«Cuando lo atraparon, fue realmente estúpido», dijo Aditya Zoni, lo que hizo que Deddy Corbuzier sintiera aún más curiosidad por saber por qué Ammar Zoni lo hizo, citado el miércoles 7 de junio de 2026.

Además, Aditya expresó su profunda decepción con Ammar Zoni, quien se consideraba que había arriesgado muchas cosas en su vida, desde su carrera, su familia, hasta la condición de su padre, que en ese momento estaba luchando contra el cáncer.

«Lo sacrificó todo por sus sentimientos. Estaba triste, estresado», dijo Aditya Zoni.

Esta situación no puede separarse de la situación de la familia de Ammar Zoni. bella irlandesa. Cuando se produjo el cuarto arresto, se sabía que los dos aún no se habían divorciado oficialmente. Aditya incluso admitió que se le puso la piel de gallina cuando escuchó la historia de su hermano después de regresar de prisión.

«Cuando regresó a casa (libre de prisión), cuando estaba en casa, no había nadie que lo acompañara. Nadie le dio la bienvenida. Sigue siendo el mismo que la hermana Ibel (Bella irlandesa), cierto», dijo Aditya Zoni.

«Y ahí llegó a la casa donde debería haber alguien que lo apoyara y lo apoyara, pero al parecer no lo había. Sus hijos tampoco estaban», continuó.

La doctora Kamelia, que ahora es la novia de Ammar Zoni, dijo que la razón principal por la que esta historia finalmente se reveló al público fue para que la imagen de Ammar no siguiera siendo vista como mala.