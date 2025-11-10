Con el lema ‘Siente la alegría, únete a la carrera’, miles de corredores se unen al YORun 2025

Bandung, VIVA – Celebrado con éxito en 2024, evento correr El YORun 2025 anual se celebró nuevamente en el área de Kota Baru Parahyangan, West Bandung Regency.

Con el lema «Siente la alegría, únete a la carrera», esta actividad invita a personas de todas las edades y orígenes a sentir felicidad en cada paso, mientras celebra la creciente tendencia de la vida saludable y el turismo deportivo.

Este año, YORun registró un salto significativo en participantes, con 6,500 corredor de varias regiones de Indonesia, un aumento con respecto a los 4.800 participantes del año anterior. Los participantes participaron en tres categorías: 2,5K, 5K y 10K. De hecho, el entusiasmo del público provocó que el sitio de registro colapsara porque accedieron a él alrededor de 30 mil personas simultáneamente.

«YORun no es sólo una carrera a pie, sino una celebración de un estilo de vida saludable y de la unión», afirmó Muhammad Irsyad Raspati, director de marketing del Grupo YOGYA. «Al ver que el entusiasmo de la comunidad continúa aumentando, haremos de YORun una agenda regular. El próximo año también lo mejoraremos para maximizar la experiencia de los participantes».

Curso de eventos: energía brillante de la mañana

Lo más destacado del evento comenzó a las 04.00 WIB con la apertura de Race Central y el depósito de bolsas, seguido de una sesión de calentamiento con los participantes. El himno nacional Indonesia Raya se escuchó a las 05.25 WIB, antes de que se liberara a los corredores:

• 10K a las 05:30 WIB

• 5K a las 05:45 WIB

• 2,5K Familia a las 05:55 WIB

Después de que los participantes llegaron a la meta, el ambiente festivo continuó en Race Village con actuaciones del Club Dangdut Racun y la estrella invitada Juicy Luicy, así como un bazar con una serie de entretenimiento y premios, que incluyen:

• Zumba, desfile de moda y actuación de estrella invitada

• Premio de puerta 309 artículos

• Premio puerta moto Yamaha Filano

• Premiación en categorías de 5K y 10K

• Premio de la puerta principal: 1 unidad de Wuling Air EV Car

• Cierre a las 11.05 WIB

Esta serie de programas hacen del YORun no sólo un evento deportivo, sino también un festival de celebración familiar y comunitaria.

Ambiente festivo a lo largo de la ruta.

Desde el principio hasta la meta, los participantes fueron recibidos en un ambiente alegre con fuertes vítores, música alegre y lugares emblemáticos para tomar fotografías.

Mientras tanto, una de las participantes, Lulú (33) explicó que correr era una opción para ella y su familia para ocupar sus vacaciones. «Correr no sólo mantiene la salud mental sino también la unión con familiares y amigos», afirmó.