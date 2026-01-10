Con el legendario número 9, Niclas Fullkrug está listo para escribir una nueva historia en el AC Milan

Milán, LARGA VIDA – Nuevos atacantes AC Milán, Niclas FullkrugAdmitió que se sentía apto y cómodo jugando con los rossoneri después de aparecer dos veces con el equipo desde que llegó en enero de 2026. El jugador alemán llegó cedido procedente del West Ham United por seis meses.

Fullkrug dijo que su personalidad está en armonía con el ambiente dentro del equipo y confía en que puede hacer una contribución positiva para ayudar al AC Milan a lograr resultados importantes hasta el final de la temporada.

«Con mi personalidad, estoy seguro de que puedo contribuir a una atmósfera positiva y ayudaré al equipo a lograr resultados importantes. Llegué en el momento adecuado de mi carrera. Este equipo también me facilita la adaptación», dijo Fullkrug, citado por el sitio web oficial del AC Milan, el sábado.

El jugador de 32 años también reveló que la cálida bienvenida de sus compañeros le hizo sentir inmediatamente lo especial del AC Milan desde que llegó por primera vez. Destacó que su traslado a San Siro era su propio deseo y estaba decidido a centrarse en dar lo mejor al equipo.

Según Fullkrug, cada victoria es muy significativa en el camino del AC Milan para alcanzar el objetivo de esta temporada.

«Cada tres puntos nos acerca al objetivo final. Cuantos más partidos ganemos, mayores serán nuestras posibilidades de cerrar la temporada con un gran resultado», afirmó.

Oficialmente, Fullkrug está cedido por el AC Milan procedente del West Ham United hasta junio de 2026. Llevará en la espalda el número 9, el número legendario idéntico al exdelantero rossoneri Filippo Inzaghi. Aunque es consciente de la enormidad de la historia de esta cifra, Fullkrug admite que no se siente abrumado.

«Es sinónimo de gol. En el pasado no lo elegí, solo lo usé con la selección nacional y cuando era joven. Ese número tiene su propio peso, y conozco la historia de ese número en este club», afirmó.

Hasta ahora, Fullkrug ha aparecido dos veces con el AC Milan en la temporada 2025/2026 de la Liga italiana, contra Cagliari y Génova respectivamente. Aunque no marcó ningún gol y entró como suplente, su presencia ayudó a los rossoneri a sumar cuatro puntos en estos dos partidos.