Con el apoyo de los fundamentos sólidos y varios catalizadores positivos, los inversores globales aumentan los precios del objetivo BBRI

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Volver para obtener un impulso positivo y ganar la confianza de los principales inversores globales a través de recomendaciones de compra, así como un aumento en el precio objetivo.

Del inversor global, Goldman Sachs, una institución financiera internacional líder, el viernes (12/9) recaudó oficialmente recomendaciones de acciones BBRI De neutral a comprar con un precio objetivo de RP4,760 por acción, aumentó significativamente de los RP4,180 anteriores. El aumento en el precio objetivo es al mismo tiempo colocar a BBRI como un stock bancario nacional que es el objetivo de los inversores.

Además, las políticas gubernamentales a través del Ministerio de Finanzas de Indonesia que colocaron fondos de RP200 billones a Himbara, también se consideraron el principal catalizador del sentimiento positivo. Se observa que este paso fortalece la liquidez bancaria nacional, especialmente el BRI, para que la liquidez adicional pueda respaldar la expansión del crédito inmediatamente. El propio Bri recibió una asignación de fondos de RP55 billones de un total de RP200 billones que se distribuyó a Himbara.

Mientras tanto, Bloomberg Intelligence señaló que Bri sería el banco más beneficiado en comparación con otro Himbara. Esto está respaldado por una mejora fundamental adecuada en la liquidez de la industria bancaria.

El consenso de Bloomberg también muestra la creencia de los inversores en BBRI. De los 39 analistas de monitoreo, 31 analistas recomiendan comprar y 7 recomendados. El precio objetivo del consenso de Bloomberg es de RP4,602 por acción en los próximos 12 meses.

Hasta el final del segundo trimestre de 2025, el crédito total que fue distribuido con éxito por BRI alcanzó Rp1,363.3 billones. De esta cantidad, la porción más grande es del 84.4% o alrededor de Rp1,150 billones de canalización al segmento Umkm. Esta cifra confirma la posición de BRI como líder del mercado en el financiamiento de las MIPYME, así como el fortalecimiento de la contribución real de BRI al desarrollo de la economía de las personas en Indonesia.

El director del presidente de Bri, Hery Gunardi, dijo Colocación de fondos El gobierno de RP55 billones que se ha recibido es una forma de confianza estatal en BRI.

«Estos fondos no solo fortalecen nuestra liquidez, sino que también aumentan el espacio para que BRI acelere la expansión del crédito, especialmente al segmento MIPYME y a los programas de prioridad del gobierno», explicó Hery.

«Somos optimistas de que esta colocación creará un amplio efecto multiplicador, desde la creación de empleo, fortaleciendo el poder adquisitivo de las personas, hasta apoyar el crecimiento económico nacional inclusivo y sostenible», agregó Hery.

Hery también enfatizó que BRI siempre priorizará el principio de prudencia (banca prudencial) y un buen gobierno corporativo.

«Estamos comprometidos a garantizar que cada rupia de este fondo se canalice en el objetivo y proporcione un valor agregado real, tanto para los clientes, los actores de MIPYS y la economía indonesia en su conjunto», agregó.

Con el apoyo de la política gubernamental, la confianza de los inversores globales y los fundamentos sólidos de rendimiento, BRI es optimista de que puede continuar su papel como el principal impulsor del crecimiento económico nacional al tiempo que refuerza su posición como un banco con el mayor enfoque en empoderar a las MIPYME en Indonesia.