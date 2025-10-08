Con el apoyo de Danantara, la mejora del rendimiento de Garuda experimenta un aumento en medio de la transformación

Jacarta – PT Indonesia (Persero) Tbk experimentó un aumento productividad y eficiencia operativa en medio de desafíos operativos que no son fáciles.

Esto está directamente influenciado por el apoyo gubernamental a través de BPI. Danantara.

El director presidente de Garuda Indonesia, Wamildan Tsani, reveló que una serie de medidas de mejora estratégica habían tenido un impacto positivo.

«En medio de los serios desafíos del mantenimiento de la flota post-PKPU que se convirtió en una carga para la Compañía en el semestre 1-2025, el Grupo Garuda Indonesia pudo producir una mayor productividad incluso con un número menor de aviones operativos», dijo Wamildan en su declaración del miércoles 8 de octubre de 2025.

Mejoramiento actuación Esto se refleja en el aumento ingreso por avión. Los ingresos promedio de cada flota operativa de Garuda Indonesia aumentaron un 1,3 por ciento a 15,88 millones de dólares en el período enero-junio de 2025.

Citilink incluso registró un mayor crecimiento del 4,4 por ciento a 11,47 millones de dólares por avión.

Otro aspecto que mostró una mejora fueron los ingresos por vuelos chárter que crecieron un 15,66 por ciento a 205,84 millones de dólares. Garuda también logró reducir los gastos operativos de 1,53 mil millones de dólares a 1,50 mil millones de dólares.

Sin embargo, la rentabilidad sigue siendo un desafío. Las obligaciones financieras a largo plazo posteriores a la reestructuración siguen ejerciendo presión sobre los estados financieros. Uno de los principales problemas es una flota que no puede operar (encallada) pero sigue siendo una carga para la empresa.

Para superar las limitaciones de la flota, Garuda Indonesia Group, con el apoyo de Danantara, ha reactivado la flota de cinco Airbus A320 de Citilink hasta principios de octubre de 2025.

«Además, esperamos restaurar gradualmente hasta 15 flotas de aviones Citilink para finales de 2025», dijo Wamildan.

Se continúan optimizando las estrategias de mejora, incluido el enfoque en rutas de vuelos rentables a través de un programa de reestructuración de rutas.

«Con estos diversos esfuerzos de mejora y el pleno apoyo de Danantara, nuestro objetivo es que para finales de este año Garuda Indonesia pueda mejorar inmediatamente nuestra posición de capital a una posición positiva», dijo Wamildan.