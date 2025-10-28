Con el apoyo de Danantara, el Viceministro de Energía y Recursos Minerales promueve la conversión de residuos en energía para convertirla en un pilar de la seguridad energética nacional

Jacarta – Viceministro EMR, Yuliot Tanjung digamos, programa desperdicio en energía Esta es una muestra de la seriedad del gobierno para superar el problema. basura fortaleciendo al mismo tiempo la seguridad energética nacional.

«La transformación de residuos en energía no sólo responde a la crisis medioambiental, sino que también supone una contribución real a la seguridad energética de Indonesia, tanto para la industria nacional como para las necesidades de los hogares», afirmó Yuliot, citado el martes 28 de octubre de 2025.

Puesto en el sitio de procesamiento integrado de residuos de Bantargebang (TPST).

Senada, Director Ejecutivo (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani Explicó que su partido también crearía sinergias en la implementación de este programa de conversión de residuos en energía junto con el Ministerio de Energía y Recursos Minerales.

Posteriormente, Danantara desempeñará un papel directo como accionista en el proyecto de Gestión de Residuos en Energía Eléctrica (PSEL), para garantizar que el programa funcione según lo previsto, de manera eficiente y sostenible.

«La conversión de residuos en energía es parte del compromiso de Danantara de lograr una economía circular y una transición a la energía verde en Indonesia», dijo Rosan.

Ministra de Inversiones y Downstreaming y directora ejecutiva de Danantara, Rosan Roeslani

«Queremos presentar una solución de energía limpia basada en la innovación, para que los residuos dejen de ser una carga, sino un recurso», afirmó.

Rosan añadió que el proyecto PSEL procesará no sólo residuos nuevos, sino también montones viejos en el vertedero. Es decir, mediante el uso de tecnología de incineración moderna y estándar internacional.

«Junto con el gobierno y la sociedad, estamos fomentando el procesamiento de residuos para convertirlos en energía como una solución innovadora para superar la crisis de los residuos, creando al mismo tiempo un entorno limpio, saludable y sostenible para las generaciones futuras», afirmó.

Se sabe que anteriormente el presidente Prabowo había apuntado a Indonesia para tener 34 proyectos para procesar residuos en energía eléctrica, también conocido como Waste to Energy (WTE) en los próximos dos años. Este paso forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad energética y al mismo tiempo resolver el problema de los residuos urbanos.

Como base legal, el presidente Prabowo ha firmado el Reglamento Presidencial (Perpres) Número 109 de 2025 sobre el manejo de residuos urbanos mediante el procesamiento de residuos en energía renovable basado en tecnología respetuosa con el medio ambiente, que es la base para acelerar el desarrollo de plantas de energía residual (PLTSa) en varias regiones.

En una etapa inicial, el proyecto PSEL se desarrollará en diez ciudades prioritarias: Tangerang, Yakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar y Makassar, con una capacidad mínima de 1.000 toneladas de residuos por día en cada ubicación.