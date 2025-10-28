Con el apoyo de Danantara, Bahlil asegura que 18 proyectos downstream estén listos para ser ejecutados

Jacarta – Ministro EMR, Bahlil Lahadalia dijo que hasta 18 proyectos río abajo que se presenta a Danantara Indonesia ha pasado por la etapa de estudio de viabilidad, también conocido como estudio de viabilidad (FS), y está lista para ser ejecutada.

Lo afirmó en el ‘Sarasehan 100 Economistas Indonesios’ que se celebró en la zona de Tendean, en el sur de Yakarta.

«El pre-FS está hecho, el FS ha terminado arriba, ahora sólo queda por ejecutar», dijo Bahlil, el martes 28 de octubre de 2025.

Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, Foro Empresarial HIPMI-Danantara 2025

Dijo que alrededor del 75 por ciento de los 18 proyectos eran proyectos downstream en el sector. energía y recursos minerales. Según él, el downstreaming es un detonante del crecimiento económico y debe gestionarse bien y de forma sostenible.

«Debe haber un entorno adecuado. Estas cosas son nuestro enfoque en ESDM», afirmó.

Bahlil enfatizó, sin bajar la corriente y industrializaciónIndonesia sólo quedará atrapada como país en desarrollo. Aseguró que ningún país en desarrollo podría convertirse en un país desarrollado sin industrializar y aprovechar sus recursos naturales.

«Si no (downstreaming), nos convertiremos en un país maldecido por los recursos naturales», afirmó Bahlil.

También dio el ejemplo de que cuando Indonesia exportó níquel en 2017-2018, el valor de las exportaciones solo alcanzó los 3.300 millones de dólares. Después de que Indonesia prohibiera las exportaciones de níquel en 2020 para llevar a cabo la transformación, el valor de exportación de los productos derivados del níquel también aumentó.

«En 2023-2024, una vez que construyamos el downstreaming, nuestras exportaciones alcanzarán los 34.000 millones de dólares», afirmó Bahlil.

Bahlil considera que la presencia de Danantara como organismo de gestión de inversiones también ayuda a facilitar la financiación de proyectos posteriores, que se espera que pueda fomentar el crecimiento económico en el país.

«Gracias a Dios, el presidente Prabowo Subianto está comprometido a construir Danantara. Ahora todo está financiado por Danantara», dijo.