Con el apoyo de 33 DPW-DPC para ser Ketum nuevamente, Mardiono prometió PPP a PPP al Parlamento

Yakarta, Viva – Presidente interino PPPMuhamad Mardiono Exprese mi gratitud por el apoyo de la administración DPW-DPC de 33 provincias para el apoyo brindado. Los administradores de DPW-DPC expresaron su apoyo a Mardiono para avanzar para convertirse en candidato para el Presidente General de PPP para el período 2025-2030.

Leer también: 33 DPW-DPC PPP admite a Mardiono hacia adelante para convertirse en candidato para el presidente general nuevamente



Admitió que estaba muy agradecido porque sus cuadros habían confiado en él para continuar su liderazgo en PPP.

«Expreso mi mayor agradecimiento y aprecio a todos los presidentes y cuadros regionales en toda Indonesia que han confiado en mí, pidiéndome que continúe, lidere nuevamente para el período 2025-2030, este es sin duda un mandato pesado para mí», dijo Mardiono en el Hotel Sheraton, Jakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: Muktamar Jelly, PPP Cadre rechaza las cifras externas para ser generales





33 DPW-DPC PPP admite Mardiono Maju se convierte en PPP Caketum

Hizo hincapié en que pelearía nuevamente si más tarde fuera elegido como presidente general de PPP. Especialmente, dijo, para cumplir con el umbral parlamento o Trestaldo Parlamentario.

Leer también: ¡Geger! 10 políticos de Malasia, incluido el ministro, se convirtieron en víctimas de un video desagradable realizado por AI



«Tengo que pelear nuevamente, especialmente, por supuesto, porque el PPP actual no pasa el umbral parlamentario, por lo que el objetivo principal de la lucha en el futuro es cómo el PPP más adelante en las elecciones de 2029 puede volver en el Parlamento para cumplir con el umbral parlamentario», dijo.

Mardiono evaluó que su lucha por pasar PPP al parlamento se consideraba pesado. Por lo tanto, necesita luchar con todas las capas de cuadros para que PPP pueda calificar para el Parlamento.

«Por supuesto, esta es una lucha que no es fácil, por lo que debe estar juntos, debe unir las manos de todos los niveles de cuadros, en toda Indonesia, para luchar juntos, y que Dios desee, continuaré dedicándome, siempre que todavía sea necesario», dijo.

Si se reelige como presidente general de PPP, Mardiono prometió llevar a cabo todas las tareas de los partidos de acuerdo con el mandato de la Constitución.



El presidente interino del United Development Party (PPP) Muhamad Mardiono dio información a los medios de comunicación en Yakarta, el viernes por la noche, 13 de diciembre de 2024.

«Yo, como cuadro, si todavía es necesario continuar con la lucha, sí, soy Bismillah, pero si la palabra no, gracias a Dios. Así que llevaré a cabo esas tareas sinceramente según lo ordenado por la constitución ordenada por mí», concluyó.