Con ‘After the Hunt’, Julia Roberts da el mejor desempeño en años

No enterremos al lede: «Después de la caza» da Julia Roberts Su mejor papel cinematográfico en al menos 20 años. Esa es una gran declaración, dos décadas es mucho tiempo por cualquier estándar, una eternidad en los años de estrella de cine, y elogios más débiles de lo que debería ser por una estrella de la estatura de Roberts. En Luca guadagninoEl drama moral cargado y segura de ser deficiente, ella puede ser, por turnos, angustiada y distante, vigilada y desquiciada, intelectual y sensual, sexy y cerrada, una víctima, un villano y una esfinge inseguible. En una escena cinematográfica todavía inclinada contra partes sustanciales para actores mayores, verificar solo dos de esas notas conflictivas sería una muestra bastante buena: la filmografía de los últimos días de Roberts, en particular, ha querido para tal rango.

Es el tipo de papel complicado y espinoso que Tilda Swinton, una de las principales damas favoritas de Guadagnino, se ha festejado en su carrera. Para Roberts, un amor multiplex en tiempo, se siente más flexible. Ese factor de sorpresa es en parte lo que presta la actuación, y la película en su conjunto, su impacto: una historia de la política de campus tensa que se reescribe en tiempo real en una era posterior a#Metao, «después de la caza» gira específicamente en las facetas inesperadas, impulsos y debilidades de las personas que solo creías que conocías. Ahora en su quinta década en la pantalla, Roberts está listo para sorprendernos nuevamente.

Cualquiera que no estuviera vivo, o al menos de la edad cinematográfica, a principios de los 90 podría no entender lo que era un gran problema Julia Roberts cuando irrumpió en la escena. La primavera de 1990, en particular, vio una inauguración de estrella de cine de pista rápida como la industria rara vez lo permite hoy. El 20 de marzo, el ingenio de 22 años llegó con el entonces novio Kiefer Sutherland en los 62nd Academy Awards, donde fue presentadora y una nominada a la mejor actriz de apoyo, inclinada por algunos expertos para ganar después de tomar un Globo de Oro por su parte Winsome en el conjunto de «Magnolias de Acero de Steel».

Perdió ante el actor del personaje irlandés Brenda Fricker en Arthouse Sleeper «My Left Foot», pero no importa: Tres días después, un pequeño comedero romántico de Disney llamado «Pretty Woman» se abrió en los cines estadounidenses. Quizás has oído hablar de eso. Las expectativas no eran especialmente altas, dado que Roberts aún no era un nombre familiar y la estrella de la primera piso Richard Gere estaba en una caída de su carrera. Sin embargo, encabezó la taquilla ese fin de semana, desafiando las predicciones de la industria para quedarse entre los diez primeros durante 16 semanas. Presupuestado a solo $ 14 millones, terminó asumiendo más de $ 463 millones en todo el mundo.

La película, genéricamente hecha y escrita, era lo suficientemente linda en papel; Gere estaba perfectamente bien. Pero es Roberts quien lo convirtió en un fenómeno: su tiempo cómico picante, su vulnerabilidad femenina, su gran cabello rojo y su gran sonrisa blanca y una gran risa sucia, todo elevó un personaje agrio con un corazón a uno de esos roles que hacen supernovas mayores que la suma de sus partes. Los críticos se burlaron cuando «Pretty Woman» le consiguió una segunda nominación consecutiva al Oscar, esta vez en la mejor actriz, pero algunos avances son demasiado obvios para negar. Ella perdió nuevamente, esta vez ante Kathy Bates en «Misery», pero estaba oficialmente en el club: habrías apostado a la casa en ese entonces ganando uno tarde o temprano.

Al final resultó que tomaría otra década, después de un período de intocabilidad, un salsa de carrera y un regreso ardiente. Durante un tiempo después de «Pretty Woman», el nombre y la cara de Roberts podrían vender cualquier cosa, desde películas inferiores como «Dying Young» y «Sleeping With the Enemy» hasta millones de revistas fijadas en su vida romántica entonces turbulenta, rastreados por los tabloides con un fervor para igualar la industria actual de informes de Taylor Taylor. El interés de la audiencia disminuyó a mediados de la década, ya que los fracasos, incluidos «Mary Reilly» y «I Love Trouble», se hundieron comercialmente, antes de que los comederos románticos como «My Best Friend’s Wedding» y «Notting Hill» lo recuperaran.

Cuando «Erin Brockovich» llegó a principios de 2000, la estrella de 32 años parecía prácticamente como una veterana de la industria, y el drama legal a pequeña escala pero de alto impacto de Steven Soderbergh, como la suma de su carrera hasta la fecha. Sigue siendo el vehículo por excelencia de Roberts: el papel de Brockovich, una mujer estadounidense que logra cosas extraordinarias en circunstancias extraordinarias, pidió sus habilidades cómicas de Whipcrack y su cálida empatía en pantalla en pantalla, y se apresuró a su calidad de la estrella de megawatt mientras empuja su rango dramático en territorio ligeramente más agudo y terrestre. Fue un éxito comercial, por supuesto, en la imaginación popular durante todo el año: cuando Roberts finalmente tomó a la mejor actriz Oscar la primavera siguiente, se sintió como una de las victorias más anticipadas en la historia de la academia.

¿A dónde ir desde allí pero abajo? La carrera cinematográfica del siglo XXI de Roberts ha tenido sus momentos, entre otros, fue una jugadora de equipo en las películas de «Ocean’s Once», hizo que Vampy Villanous Fun en el «Mirror Mirror» de Tarsem Singh «Mirror Mirror», y haya mostrado un lado diferente y más frío en el tlopiano de Mike Nichols, «Closer», pero es justo para decir que no ha tenido otro «Erin».

Ella anotó un cuarto asentimiento del Oscar (en apoyo, aunque en realidad fue un papel co-líder) para un giro admirablemente acérrimo de Meryl Streep en el decepcionante «August: Condado de Osage», pero sus apariciones en pantalla grande en la última década han sido poco frecuentes e irremediables. Sensitivamente interpretó los papeles de mamá en «Wonder» y «Ben Is Back», que se burla con George Clooney en «Ticket to Paradise», que se aplica a la rareza de Dour Netflix «Deja el mundo atrás», todo se siente como un uso subóptimo de una de las grandes estrellas de cine vidas de Estados Unidos.

Ingrese «After the Hunt», que podría llamar un regreso a la forma, excepto que nunca hemos visto a Roberts en esta forma antes: su sonrisa apretada y con poca frecuencia, debajo de un ceño fruncido de agotamiento tenso, debajo de las ondas rubias brutadas. Ella interpreta a Alma Imhoff, una profesora de filosofía de Yale que termina con la mujer media colocada peligrosa en una volátil disputa de agresión sexual entre el académico de la carrera de Louche de Andrew Garfield y el ansioso estudiante doctoral de Ayo Edebiri. No es para esta pieza divulgar qué secretos o incertidumbres que Alma está albergando, aunque la actuación de Roberts le da una impresionante cara de póker y destellos de terror y necesidad imprudentes: las diversas solas jóvenes y menos seguras de Alma saltan de detrás de su mien de mediana edad pristinamente compuesta.

De la filmografía de Roberts, la temperatura aquí puede ser más cercana a la de «más cercano», aunque en sus temas de Cancel Culture, August Institutional Paranoia y la aliada feminista intergeneracional, o no, «después de la caza» seguramente invitará a las comparaciones a la Dazzling «Tàr» de Todd Field. Ciertamente, puedes imaginar a Lydia Tàr y Alma Imhoff como vecinos del asiento para la cena, mientras que no es difícil imaginar cómo Blanchett podría haber jugado a Alma en todas sus complejidades dobladas y retenidas.

Pero es emocionante ver a Roberts, un actor cuyo carisma y la amabilidad marcados han sido su firma durante gran parte de su carrera, excavar en estas áreas grises profundas, para jugar la ironía cansada que viene con la edad, y ejercer el conocimiento, 35 años después de la ingenua fantasía de Cinderella de la «mujer bonita», ese sexo puede ser un arma, una montaña o un comercio cada vez más raro. La calidez del actor es muy presente; Alma, después de todo, es una mujer cuyo estatus se basa en la admiración y la amistad de los demás. Pero es condicional aquí y enciende un centavo. «No se supone que todo te haga sentir cómodo», le dice al personaje de Edibiri en un momento de la película, y la línea también puede sonar una advertencia a los fanáticos de Roberts, la Reina Romcom. Veamos cómo la academia, y de hecho Hollywood en general, le responde en modo duro, y hasta qué punto la estrella, desbloqueada después de demasiados proyectos menos desafiantes, está dispuesta a viajar por este camino.