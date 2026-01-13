Con 3 grados centígrados, Delhi amanece con la mañana de enero más fría en tres años







Delhi registró su más frío El martes por la mañana de enero de tres años, la temperatura mínima cayó a 3 grados Celsius, dijo el Departamento Meteorológico de la India (IMD).

La capital registró una mínima de 1,4 grados centígrados el 16 de enero de 2023, según el departamento meteorológico.

Safdarjung, el principal observatorio de la ciudad, registró una temperatura mínima de 3 grados centígrados, 4,4 grados por debajo de lo normal, según mostraron los datos del IMD.

Palam registró una temperatura mínima de 4 grados centígrados, 3,3 grados por debajo de lo normal, y Lodhi Road registró una mínima temperatura de 3 grados centígrados, tres niveles por debajo de lo normal.

The Ridge registró una mínima de 4,4 grados Celsius, 3,7 muescas por debajo de lo normal, y Ayanagar registró una mínima de 3,2 grados Celsius, 3,9 muescas por debajo de lo normal.

Según el IMD, las condiciones de ola de frío se declaran cuando las temperaturas mínimas caen entre 4,5 y 6,4 grados por debajo de lo normal.

Se espera que la temperatura máxima para el día rondará los 20 grados centígrados. Es probable que las condiciones de ola de frío persistan también en Delhi el miércoles, dijo el IMD.

La calidad del aire de Delhi se deterioró hasta la categoría de «muy pobre», con un índice de calidad del aire (AQI) de 337, según datos de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

La aplicación SAMEER del CPCB mostró que 29 estaciones de monitoreo registraron calidad del aire en la categoría «muy pobre», uno en «grave» y nueve en «malo».

Anand Vihar registró la peor calidad del aire con un AQI de 411, cayendo en la categoría «severa».

Un ICA entre cero y 50 se considera «bueno», 51 a 100 «satisfactorio», 101 a 200 «moderado», 201 a 300 «malo», 301 a 400 «muy pobre» y 401 a 500 «severo».

