Comunidad Ojol de OJOL que transmite esperanzas a los Korlantas

Yakarta, Viva – Kakorlantas Polri El inspector general Agus Suryonugroho y las rangos celebraron una reunión con representantes de la comunidad de taxis de motocicletas en línea (ojol), Jueves 4 de septiembre.

Leer también: No está claro ver la lágrima de gas lacrimógeno, Kompol Cosmas Suruh Bripka Rohmat & Lsquo; Continúe avanzando & rsquo; Hasta la dama de Ojol



Durante la reunión, la comunidad OJOL consideró las actividades de Polantas para saludar, que fue uno de los programas superiores. Korlantas Polri es muy útil.

Acordaron que este programa no solo amplió la visión de la seguridad de la conducción, sino que también abrió un espacio de sinergia más cercano entre los Korlantas y la comunidad OJOL en un esfuerzo por reducir la cantidad de accidentes en el camino.

Leer también: Miserable después de ser demócrata 7 años, la declaración completa del conductor Rantis Brimob Pelindas affan Kurniawan se sorprenderá



Indra Sugandi, del Basecamp Garong Bage Grawa Kalong, así como activistas de seguridad en Jabodetabek, enfatizó la importancia de proporcionar conocimiento a las personas conductor.

«Muy útil hacer conductor Tener una comprensión de la seguridad, paseos de seguridady K3i. La aplicación K3I (control, coordinación, comunicación e información) se ha estado ejecutando desde 2021 para ser un centro para el control operativo del tráfico. Se espera que K3i reduzca la cantidad de accidentes, mejore la seguridad y fortalezca la cooperación con la Policía Nacional «, dijo Indra.

Leer también: Conductor de Rantis Brimob que Ojol Affan fue sentenciado a 7 años, ¿qué significa eso?



Mientras tanto, Ana de Depok City Gogerber DPW destacó la importancia del desarrollo sostenible.

«Alhamdulillah, habrá una amistad para la sinergia entre los taxis de motocicletas en línea y Korlantas. Esperamos que en el futuro haya socialización, educación y capacitación seguridad equitación Para que los amigos de Ojol puedan ser más fomentados y dirigidos. Esperemos que esta sinergia mejore, no solo en Depok sino también en Jabodetabek y en toda Indonesia «, dijo.

La actividad de Polantas saluda a la comunidad OJOL dirigida directamente por el inspector general de la Policía Nacional Kakorlantas, Agus SuryonuGloho, ubicada en el NTMC Polri, es una serie de actividades para la conmemoración del Día Nacional de Seguridad del Tráfico y Transporte (LLAJ) el 19 de septiembre de 2025. Este tipo de foro diálogo se espera que se espera que se espera se espera que se espere.

Presente en la reunión, Rusyandi (Presidente del SGP del campamento base Harapan Indah Bekasi), Taufik (Presidente del campamento base Ciometeup West Java, Bogor District), S. Furokhman (Presidente de Jakarta GI), Eddy Uchemp (Presidente de Dios (Gema Online Depok), Jumari (Presidente de Baseka (Bekasi City) (Chairman of Lady Dukos West Jakarta), Dwi Nurcaho (Chairman of GI GOGRABER) Dede Rian Jayadi (Gogber Indonesia Jaya Barat Kab. Bekasi), Mrs. Indra Kurniawati (Chairman of BC Lady Dukos East Jakarta), Dede Galih (Chairman of BC KOI Bogor Raya), Ferianto (Chairman of the Indonesia Gogber DPP), Dani Syartika (presidente del GCP de la ciudad de Bekasi), Heru Tri Prasetiyo, (Presidente de BC Ome Cikarang Bekasi), Indra Sugandi (Presidente de BC Garong Tambun Bekasi) y Muhammad Agun (Presidente de BC Kbhi Bekasi City).