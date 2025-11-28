Comunicación interrumpida debido a un desastre, el gobierno envía 17 Starlinks al norte de Sumatra

Jacarta – El jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Suharyanto, dijo que hasta 17 Enlace estelar y se envió un generador para facilitar comunicación emergencia en el norte de Sumatra debido al desastre inundación y deslizamientos de tierra en la zona.

Lea también: Prabowo reza por las víctimas de las inundaciones: que se alivie su sufrimiento



«A partir de hoy también ha llegado ayuda «Señor Presidente Prabowo Subianto para el norte de Sumatra y luego lo distribuiremos según las necesidades en el campo», dijo Suharyanto en una conferencia de prensa en Yakarta el viernes.

Explicó que durante los desastres de inundaciones y deslizamientos de tierra en el norte de Sumatra, Sumatra occidental y Aceh, el peor impacto se produjo en el norte de Sumatra, especialmente en el centro de Tapanuli.

Lea también: Llega asistencia logística a Sumatra Occidental, lista para ser distribuida a todas las víctimas del desastre





Las carreteras en Tarutung, Tapanuli del Norte y Sibolga quedaron bloqueadas por deslizamientos de tierra e inundaciones.

En esta zona, dijo, no hay conexión eléctrica ni de agua, por lo que la asistencia de comunicación de emergencia y los generadores son de gran utilidad.

Lea también: Experto del ITB revela la causa de las inundaciones de Aceh-Sumatra, una combinación de ciclones Sinyar y daños ambientales



Para facilitar la comunicación, es necesario instalar más unidades Starlink en áreas abiertas, para que los refugiados no se apresuren a utilizarlas.

«Luego también tuve un diálogo con los refugiados en el centro de Tapanuli. Les dijimos que en el centro de Tapanuli cada grupo de refugiados estaba regulado. Si no, terminarán luchando para acercarse a la ubicación de Starlink para obtener una señal», dijo.

Dijo que la herramienta podría proporcionar acceso a la conexión en un radio de unos 100 metros. Para anticipar esto, se necesitan más unidades, al menos de cinco a 10 unidades.

«Al menos cinco o diez, de modo que en cada punto hay 100 personas. Pero no todas. Normalmente, la generación más joven de niños refugiados suele ser la que utiliza su tiempo libre jugando o surfeando en la zona. Internet«, dijo.

Otros, dijo, utilizan Internet sólo para transmitir la información más reciente o encontrar información sobre el mundo exterior.

«Porque en la era actual, tal vez si no ves la televisión, está bien. Pero si no puedes conectarte con tu teléfono celular, suele ser un problema. Así es la gente hoy en día», dijo.

Además de la asistencia con equipos de comunicación, dijo, la asistencia del presidente Prabowo Subianto para Sumatra del Norte incluyó 15 lanchas de desembarco de caucho (LCR), 750 cajas de fideos instantáneos, 19 tiendas de campaña para refugiados y un compresor.



La residencia oficial del jefe de policía de Sumatra del Norte no se salvó de las inundaciones

«Esta es la etapa inicial de asistencia y también la asistencia de los ministerios, instituciones y del TNI y la policía también continúa llegando», dijo.