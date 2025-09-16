ComScore presenta un nuevo ‘marcador’ para que los consumidores obtengan información sobre los medios

Comscor Quiere traer sus resmas de datos de medición de medios directamente a las personas que pueden ser incluidas en ellos.

La compañía, que analiza la audiencia de televisión y la taquilla de películas, entre otras actividades críticas del sector multimedia, está lanzando «The Scoreboard», un sitio interactivo que ofrece información sobre cómo los consumidores miran e interactúan con varios tipos de contenido.

«Algo que hemos estado pensando es cómo comunicamos la amplitud y profundidad de nuestros activos de una manera más interesante, ¿puedo decir, más que B a B?» dice Jackelyn Keller, directora de marketing de comScore, durante una entrevista reciente. «Queremos hacerlo más accesible».

El marcador se actualizará mensualmente y utilizará las destilaciones de datos de la televisión de la televisión, las redes sociales y la asistencia teatral, para ilustrar varias tendencias del consumidor. Un módulo podría demostrar cómo las noticias dominaron la audiencia de televisión local en los mercados, mientras que otro podría examinar la charla de las redes sociales en torno al «juego de calamares» de Netflix. A finales de este año, la compañía pondrá a disposición uno de sus informes clave, «Estado de datos de transmisión» a través de la nueva plataforma.

Los ejecutivos esperan que los visitantes de «el marcador» conecten los datos de comScore a las tendencias emergentes. «Con esto, puedes predecir lo que viene, porque la charla de las redes sociales te dice», dice Paul Dergarabedian, analista de medios desde hace mucho tiempo de la compañía. «Muestra cómo, especialmente, diría, con películas y televisión» cómo Chatter se desarrolla antes de un lanzamiento o un nuevo debut en el episodio.

ComScore lanza «The Scoreboard» después de que su rival más grande, Nielsen, haya encontrado una tracción significativa con «The Gauge», un gráfico actualizado regularmente que examina qué porcentaje de visualización general de videos está participando en plataformas de contenido específicas. Comscore espera que las personas que vienen al marcador «lo ven como un lugar donde aprenden más que solo ver comparaciones. «Donde la gente pasa su tiempo transmitiendo y viendo lineal, eso es interesante, pero ¿qué significa para mi negocio?» pregunta Keller.

El destino examinará regularmente la venta de taquilla y las entradas, así como el zumbido social que está vinculado a los comportamientos de visualización. Pero también destacará una gama de dinámicas diferentes de mes a mes.