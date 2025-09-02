Compruebe yaqut, el KPK se investiga la cronología al flujo de distribución de dinero de la cuota de peregrinación

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) investigar la cronología de la división Haji soñando 1445 Hijri adicionales o 2024 AD al ex ministro religioso Yaqut cholil qouumas En su examen inaugural como testigo en la investigación del caso de cuota de Hajj.

Leer también: Prabowo pronto formará un Consejo Nacional de Bienestar Laboral, estará al mismo nivel



«El estudio de los investigadores relacionados con la cronología de la cuota adicional que luego a través de un decreto ministerial llevó a cabo la distribución de cuota especial del Hayy y también una cuota regular de Hajj», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el edificio de KPK Red and White, Yakarta, el lunes.

Además, Budi dijo que el KPK exploró el supuesto flujo de dinero de la distribución de cuota de peregrinación adicional a Yaqut al investigar el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y la implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

Leer también: La razón por la cual el KPK aún no ha establecido sospechosos en el caso de corrupción de la cuota de Hajj





El portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio KPK Red and White

Se sabe que YAQUT el lunes 1 de septiembre fue examinado por el KPK durante casi siete horas, de 09.22 WIB a 16.20 WIB.

Leer también: El papel del sector privado en la distribución de la cuota especial de Hajj



Anteriormente, el 9 de agosto de 2025, el KPK anunció comenzar una investigación del presunto caso de corrupción para determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero. Uno de ellos es un ex ministro de religión Yaqut Cholil Qouumas.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)