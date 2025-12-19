Compruebe las ubicaciones de SIM móviles en Yakarta y sus alrededores hoy

Jacarta – Los propietarios de permisos de conducción (SIM) cuyo período de validez expirará próximamente ya no tendrán que molestarse en acudir a la oficina de Satpas. La policía vuelve a prestar servicios de coche. SIM circular como una solución práctica para ampliar tu SIM con un proceso más rápido.

El sábado 20 de diciembre de 2025, Polda Metro Jaya volverá a operar cinco coches SIM móviles repartidos en varias zonas de DKI Yakarta. Este servicio tiene como objetivo facilitar a las personas la tramitación de la renovación de su SIM sin tener que hacer largas colas.

Citando información de Korlantas Polri que fue reportada VIVA AutomotrizLos residentes del sur de Yakarta pueden ampliar su SIM en el Kalibata Trilogy Campus. Mientras tanto, los residentes del centro de Yakarta pueden visitar la oficina de correos de Lapangan Banteng.

Para el área occidental de Yakarta, los servicios de SIM móvil están disponibles en el campus de Anggrek Binus. Los residentes del norte de Yakarta pueden acceder a este servicio en LTC Glodok.

Para la gente del este de Yakarta, los coches con SIM móvil operan en el Grand Mall Cakung. Todos los puntos de servicio en el área de DKI Yakarta atienden al público desde las 08.00 WIB hasta las 12.00 WIB.

No sólo en Yakarta, los servicios de extensión de SIM móvil también están disponibles en varias áreas intermedias. En Bandung, dos automóviles Mobile SIM están en espera en el King’s Shopping Center y Dago Plaza, que operan desde las 08.00 WIB hasta que estén terminados.

Mientras tanto, los residentes de Bogor pueden ampliar su SIM en Jambu Dua Mall con un horario de servicio bastante amplio, es decir, de 07.00 a 18.00 WIB. Se espera que este servicio pueda satisfacer el gran entusiasmo de la comunidad.

Para los residentes de Bekasi, los automóviles con SIM móvil están disponibles en la oficina del distrito de West Bekasi. El horario de funcionamiento es de 08.00 WIB a 10.00 WIB, con cuotas de cola limitadas.

Tenga en cuenta que el servicio de coche SIM Móvil sólo atiende renovaciones de SIM A y SIM C que aún estén activas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante deberá solicitar una nueva SIM a través de Satpas realizando pruebas teóricas y prácticas.

Los requisitos que se deben traer incluyen fotocopia del KTP vigente, fotocopia y licencia de conducir original, así como comprobante de examen de salud realizado en un establecimiento oficial. La tarifa de renovación se ajusta al PP Número 60 de 2016 sobre PNBP, a saber, 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.