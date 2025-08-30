Compromiso social y ambiental, forma de servicio comunitario para el país

VIVA – Bumn que tiene la industria minera indonesia (ID de mente) Vuelva a enfatizar su compromiso de presentar un impacto concreto en la comunidad y el medio ambiente.

Leer también: Vale Indonesia fortalece los compromisos mineros sostenibles



Este compromiso no solo se lleva a cabo en aras de la sostenibilidad operativa, sino que también como una forma real de la Presencia de la Mente ID como una empresa estatal, lo que garantiza que los resultados de la administración y la transmisión posterior de los minerales se pueden sentir inclusivamente a la comunidad en las regiones.

División Jefe de Responsabilidad Social Corporativa Mind Id, Satya Nugraha, enfatizó que el grupo de identificación mental lleva a cabo constantemente responsabilidades sociales y ambientales (TJSL) con los pilares principales que incluyen 3 campos de educación prioritaria, medio ambiente, desarrollo de micro y pequeñas empresas («(«Umk«) así como actividades sociales.

Leer también: Los minerales aguas abajo aún pueden mantener la sostenibilidad de la naturaleza indonesia



El programa que se ejecuta es parte de la estrategia de la compañía, así como un esfuerzo por traer los beneficios del sector minero directamente para la gente de Indonesia.

«Para la identificación mental, los programas sociales no son solo esfuerzos para ganar confianza pública, sino pasos concretos para construir junto con la comunidad de las regiones», dijo Satya en la actividad de socialización de Mediamind 2025 en el edificio GRAHA EstañoPangkalpinang.

Leer también: Miembros de Holding Mind Id Compactly abren el rendimiento de Moncer en el semestre I-2025



En el campo de la educación, el grupo Mind ID asegura que los estudiantes y los maestros obtengan el apoyo necesario para mejorar la calidad del aprendizaje.

Durante 2024, hasta 4.069 estudiantes recibieron becas, 503 maestros asistieron a capacitación en el desarrollo de capacidades y 267 personas recibieron capacitación en habilidades.

Además, el grupo Mind ID también siempre se esfuerza por apoyar a las empresas regionales para que las personas tengan un desembolso adecuado y el crecimiento económico nacional sea aún más inclusivo.

Desarrollo de UMK, a lo largo de 2024, hubo actividades de capacitación para 650 personas, actividades promocionales para 300 UMK y 113 UMK fomentaron en clase.

Esta iniciativa es la base para construir la calidad de los recursos humanos en la región, para crear una civilización futura más avanzada.

Mientras que en el campo ambiental, Mind ID coopera constantemente con la comunidad en los esfuerzos por recuperar bosques a ecosistemas costeros.

A lo largo de 2024, la compañía construyó un millón de viveros en semillas de plantas, plantó 42 mil manglares y proporcionó acceso a agua limpia y saneamiento adecuado para 177 hogares.

«Se espera que este esfuerzo no solo mantenga la sostenibilidad ambiental, sino que también mejore la calidad de vida de la comunidad en las áreas operativas», agregó.

El Jefe de Comunicación Corporativa del Departamento de PT Timah TBK Anggi Siahaan dijo que la compañía trató de asegurarse de tener un máximo impacto en cada programa de responsabilidad social.

Al cooperar con comunidades alrededor del área operativa, PT Timah garantiza el programa de responsabilidad social de acuerdo con las necesidades de la comunidad y se ejecuta de manera sostenible.

Anggie dio un ejemplo, el programa Tin Healthy Car que ha alcanzado decenas de miles de comunidades remotas, se convirtió en una instalación esperada por la comunidad. De hecho, algunos puntos para proporcionar asistencia para la salud se convierten en un lugar de reunión para los centros económicos de la comunidad y los pequeños, donde la comunidad puede aumentar las artesanías culinarias y regionales.

«Históricamente, las actividades de responsabilidad social se han llevado a cabo durante mucho tiempo y seguimos comprometiéndonos a llevar a cabo esta actividad para que la comunidad pueda sentir los beneficios», dijo.