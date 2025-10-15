Compromiso juvenil 2025, Aceh promueve el levantamiento conjunto y la liberación de las drogas

Jacarta – Aceh será el centro de atención nacional En el recordatorio del día Compromiso juvenil en 2025. El Movimiento Nacional Antinarcóticos (GRANAT) colabora con el PT Erol Perkasa Mandiri para establecer la Etapa de Compromiso Juvenil 2025.

A través de esta actividad, el espíritu nacional y el movimiento moral de los jóvenes contra las drogas se harán eco desde el campo de tiro con arco del estadio Harapan Bangsa, Banda Aceh, el sábado 25 de octubre de 2025 a las 17.00 horas.

La presidenta directora del PT Erol Perkasa Mandiri, Steffy Burase, dijo que esta actividad era un movimiento moral nacional para revivir el espíritu de unidad y responsabilidad social entre los jóvenes.

«Queremos ofrecer un espacio positivo para los jóvenes. Desde Aceh, pedimos un mensaje nacional de que los jóvenes indonesios deben unirse, levantarse y trabajar sin drogas», dijo Steffy en Banda Aceh, el miércoles 15 de octubre de 2025.

El Youth Pledge Stage 2025 combinará tausiyah nacional, cortometrajes sociales y actuaciones de artes musicales nacionales. Ustadz H Syamsuddin Nur pronunciará un sermón nacional sobre el tema de la moralidad y el papel de la juventud en la construcción de una nación libre de drogas.

Además de eso, se proyectará el cortometraje «Rise Together with Youth Clean from Drugs», así como actuaciones de artes musicales de Slank, D’Masiv y Rafly Kande and Group, que llevarán un mensaje de unión, paz y nacionalismo a través de generaciones.

El comité también envió una carta oficial al jefe de la Agencia Nacional de Estupefacientes de Indonesia y realmente espera que pueda asistir e inaugurar directamente el evento de la Etapa de Compromiso Juvenil de 2025.

Este impulso se considera importante porque es un momento de despertar para que la juventud indonesia se una en los valores nacionales, rechace las drogas y construya un futuro productivo.

Este evento apunta a la presencia de 5.000 participantes directamente en el lugar, con un alcance digital de más de 1 millón de audiencias nacionales.

Ilustración del narcotráfico. (especial/VIVA) Foto : VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

Además de expresar un mensaje social, esta actividad también tiene un impacto económico positivo en la población de Aceh al involucrar a las mipymes, vendedores y trabajadores creativos locales en su implementación.

«Esta etapa no es sólo para los jóvenes, sino también para las personas que quieren ver a Aceh crecer como una región productiva y digna», dijo la coordinadora del evento, Fitri Syafruddin.