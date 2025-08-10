Compromiso de Pertamina para apoyar la recuperación del ecosistema del río Ciliwung

VIVA – Pertamina Comprometido a apoyar la aceleración de la recuperación del ecosistema Río Ciliwung Al participar activamente en el Festival Ciliwung 2025 que tuvo lugar en Depok, el 10 de agosto de 2025.

El Festival Ciliwung es una actividad anual de la colaboración de Pertamina, Ministerio Ambiente La vida y el gobierno local, cuyo objetivo es preservar y educar a la comunidad sobre la importancia de proteger el ecosistema del río Ciliwung. En 2025, el Festival Ciliwung incluyó el lanzamiento de las plántulas típicas de peces Ciliwung, la educación arung, que pesaba los desechos.

Diputado para la contaminación ambiental y el control de daños, el Ministerio de Medio Ambiente, Ridho Sani Ratio agradeció a Pertamina por la implementación del Programa Blue Gate (Movimiento para construir Indah Lestari Rahayu Ciliwung de limpieza) como un movimiento básico para la preservación de los ríos en Indonesia.

«Me gustaría agradecer a Pertamina, quien ha apoyado para realizar un río Ciliwung limpio y sostenible. El propósito de esta actividad es alentar los esfuerzos para acelerar la recuperación del río Ciliwung con el enfoque de Penhalelix. Creemos en la colaboración de varios sectores, el esfuerzo para acelerar la recuperación del ecosistema del río Ciliwung puede ser más óptimo y más óptimo», según el esfuerzo.

El director de transformación y sostenibilidad del negocio de Pertamina, Agung Wicaksono, dijo a través del programa Ciliwung Blue Gate, Pertamina no solo respalda la limpieza del río, sino que también revive el espíritu de la colaboración de Pentahelix, con saber el gobierno, los académicos, los actores comerciales, las comunidades y los medios de comunicación en un movimiento real: el cuidado de Ciliwung, construyendo un futuro verde. Este movimiento es un paso concreto para mantener y cuidar el ecosistema del río Ciliwung.

Observaciones fotográficas: el Director de Transformación y Sostenibilidad de PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono dio un discurso en el Festival Ciliwung 2025, domingo (10/8).

«Pertamina no es solo la compañía que canaliza la energía, Pertamina también está comprometida con la sostenibilidad de la sostenibilidad ambiental. Estamos aquí para ayudar al gobierno y a los académicos hoy a través de la puerta azul Ciliwung que apoyamos de manera sostenible», explicó Agugg.

En la misma ocasión, el vicealcalde de Depok Chandra Rahmansyah dio el mayor aprecio a Pertamina como una negra de Holding y Pertamina como una subsolda para una fuerte determinación para mantener la herencia natural del río Ciliwung. El gobierno de Depok City continúa cometido en la protección del medio ambiente, incluido el río Ciliwung.

«El río Ciliwung es importante para la ciudad de DePok porque el río Ciliwung se convierte en las venas de la vida de las personas. A través de esta actividad, se nos recuerda que la independencia no solo está libre de colonialismo, sino que la comunidad está libre de la amenaza de la contaminación, el daño ambiental y la crisis ecológica, la que se incluyen el entorno, incluida la conclusión de una parte importante de la independencia. Chandra.

Descripción de la foto: Dipok al alcalde Chandra Rahmansyah, diputado de contaminación y control de daños ambientales Ridho Sani Ratio, y director de transformación y sostenibilidad de Pertamina Persero Agung Wicaksono llevaron a cabo árboles en SMPN 34 en la serie del festival Ciliwung 2025, domingo (10/8).

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y gobernanza (ESG) a lo largo de las líneas y operaciones de negocios de Pertamina.