Compromiso de Huabao Indonesia de trabajar en proyectos de infraestructura y educación en Morowali

Jacarta – Alias ​​de PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) Huabao Indonesiase compromete a seguir internalizando los principios de sostenibilidad en todas las líneas de negocio.

Lea también: PT Vale Indonesia implementa consistentemente prácticas ESG en la industria del níquel Morowali



El Departamento Exterior de Huabao Indonesia, Zheng Yong, explicó que este compromiso se demuestra, entre otras cosas, por programas que tienen un impacto significativo en el desarrollo regional, especialmente en la Regencia. MorowaliCélebes Central.

«Entre ellos se encuentran programas en el sector de infraestructura. Aeropuerto de Maleo Morowali y los programas sobre el terreno educación conocidas como Huabao Youth Empowering Chambers (HYEC)», dijo Zheng en su declaración del jueves 23 de octubre de 2025.

Lea también: El presidente Prabowo decide que se enseñará portugués en las escuelas





PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG), Huabao Indonesia

Al implementar este compromiso, Huabao Indonesia logró ganar dos premios simultáneamente en el campo de la Responsabilidad Social Corporativa (RSE) en los Premios Bisnis Indonesia de Responsabilidad Social Corporativa 2025 (BISRA 2025), titulados «Transformar la RSE en un impacto significativo durante tiempos inciertos».

Lea también: ¡Oficial! BLU UIN Jakarta gestiona unidades educativas



Zheng, quien recibió el premio directamente, dijo que este logro era una forma de agradecimiento a la coherencia de Huabao en la gestión del Pilar Social, como parte del marco de sostenibilidad.

«Huabao seguirá internalizando los principios de sostenibilidad en el sistema de trabajo de la organización en su conjunto, uno de los cuales es a través de programas que tengan un impacto positivo en la sociedad, especialmente en los círculos industriales», dijo.

Por otra parte, el gerente externo de Huabao Indonesia, Cipto Rustianto, agregó que Zhenshi Holding Group ha completado dos proyectos en Morowali Regency, Sulawesi Central.

Ambos están en forma de extensiones. pista Aeropuerto de Maleo y reparaciones del tramo de la carretera Trans Sulawesi en la aldea de Ambunu, distrito de West Bungku.

«La pista del aeropuerto de Maleo se ha ampliado de 1.500 metros a 1.800 metros con una anchura de 30 metros», dijo Cipto.

Explicó que el proyecto del aeropuerto de Maleo requería específicamente una inversión de alrededor de 10 millones de dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 164 mil millones. Mientras tanto, para los programas del sector educativo, se pretende continuar fomentando la calidad y cantidad de los recursos humanos locales para que puedan tener competitividad global para que puedan ser absorbidos en diversas industrias.

«Esperamos que el programa HYEC pueda fomentar la competitividad de los recursos humanos locales para que puedan ser más competitivos, tanto en la industria nacional como en la extranjera. Porque en HYEC, los estudiantes reciben el aprendizaje de habilidades interpersonales, que es el principal capital que puede ser absorbido por la industria», dijo.