Comprometido a tomar lazos hacia adelante según el respeto mutuo: PM Modi a Xi Jinping







India se compromete a llevar adelante sus lazos con China en función de la confianza mutua, el respeto y la sensibilidad, el primer ministro Narendra Modi Le dijo al presidente chino Xi Jinping mientras los dos líderes tenían amplias conversaciones para restablecer las relaciones bilaterales.

En sus comentarios de apertura televisados, el primer ministro Modi dijo que el bienestar de 2.800 millones de personas está vinculado a la cooperación bilateral entre India y China.

El Primer Ministro señaló que hay paz y estabilidad a lo largo de la frontera después del proceso de desconexión del año pasado, y agregó que se están reanudando vuelos directos entre los dos países.

El Primer Ministro también mencionó la reanudación del Kailash Mansarovar Yatra.

Hubo consentimiento entre nuestros representantes especiales en la gestión fronteriza, dijo.

India y China tienen un marco llamado Representantes Especiales sobre la pregunta límite para abordar los problemas relacionados con la frontera.

«Estamos comprometidos a llevar adelante nuestra cooperación en función de la confianza mutua, el respeto y la sensibilidad», dijo el primer ministro Modi.

El primer ministro también felicitó a Xi por China Presidencia exitosa de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO).

El primer ministro Modi aterrizó en China el sábado en una visita de dos días que se produjo después de una brecha de siete años. Está en China para asistir a la Cumbre SCO.

El primer ministro en una entrevista con el Yomiuri Shimbun de Japón, el primer ministro Modi, dijo que una relación bilateral estable, predecible y amigable entre India y China puede tener un impacto positivo en la paz y la prosperidad regional y global.

«Dada la volatilidad actual en la economía mundial, también es importante para India y China, como dos economías principales, trabajar juntas para llevar estabilidad al orden económico mundial», dijo el primer ministro Modi en la entrevista publicada el viernes.

El viaje de PM Modi a China llega menos de quince días después Ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi visitó la India.

Tras las amplias conversaciones de Wang con el Ministro de Asuntos Externos, S Jaishankar y el asesor de seguridad nacional Ajit Doval, las dos partes presentaron una serie de medidas para una relación «estable, cooperativa y hacia adelante» entre los dos lados.

Las medidas incluyeron el mantenimiento conjunto de la paz a lo largo de la frontera impugnada, la reapertura del comercio fronterizo y la reanudación de los servicios de vuelo directo lo antes posible.

En los últimos meses, ambas partes han iniciado una serie de medidas para reiniciar sus lazos que se vieron bajo una tensión severa luego de los enfrentamientos mortales entre las tropas indias y chinas en Valle de Galwan en junio de 2020.

(Con entradas de PTI)





