COMPRODUCCIÓN OFICIAL DE TEMPRADA OFICIAL DE TOMA EN LÍNEA

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

El «Hermano mayor» fenómeno continúa rodandocon Temporada 27 bien en marcha. Los fanáticos del programa de competencia de realidad pueden verlo en vivo CBS o transmitir la serie en Paramount+. Los fanáticos también querrán recoger piezas del oficial Colección de merchandising «Big Brother»Disponible ahora en Paramountshop.com.

Nuevo lanzamiento Broty Brother Hoh Rente de lujo

La nueva caída incluye esta túnica oficial de «Jefe de Hogar», que hará que todos sepan quién tiene el control de su casa (al menos para esta semana). Hecho de un material súper suave y lujoso, la bata tiene el acrónimo «Hoh» bordado en el cofre delantero y en la parte posterior. Dos bolsillos laterales mantienen sus manos acogedoras, mientras que un cierre de corbata ayuda a mantener la bata cerrada. Esta bata unisex viene en negro o «vino» (una especie de color marrón).

Big Brother Season 27 Logotipo de acero inoxidable Tumbler

Este vaso de Gran Hermano es ideal para tomar bebidas durante las fiestas de visualización en casa, o para tomar sus sorbos sobre la marcha. La botella de agua aislada presenta una construcción de doble pared que mantiene las bebidas calientes o frías durante horas a la vez. El exterior recubierto, mientras tanto, evita que la condensación se «suda» fuera de su taza. Lo que nos gusta: los 30 oz. Tumbler está diseñado para caber en el portavasos de su automóvil, y es seguro de lavavajillas. Elija entre colores azul, blanco o negro.

Botella de agua Big Brother Hotel Mystere Flip Straw Camelbak

El Supremo Shop también vende esta botella de agua, que es una colaboración oficial entre «Big Brother» y Camelbak. Esta botella contiene 25 oz. de líquido y viene con una pajita incorporada. La tapa también tiene un mango incorporado para facilitar el transporte. Camelback es conocido por su equipo y accesorios al aire libre y esta botella de agua es excelente para asumir la marcha, gracias a su diseño a prueba de derrames y su construcción a prueba de rotura.

Taza del Gran Hermano Ransom de dos tonos

La tienda de Paramount también vende esta taza «Big Brother», que juega con el tema «Summer of Mystery» de esta temporada en el Hotel Mystére. Con letras audaces y recortadas «Ransom», la taza está disponible en 11 oz. o 15 oz. tamaño.

Big Brother Hotel Mystere Vela

El tema del «Hotel Mystére» continúa con esta vela oficial de «Gran Hermano», que cuenta con un aroma limpio de «algodón» (piense: ropa de cama y lavandería fresca) y un tiempo de quemaduras de hasta 60 horas. La vela está hecha de mezcla de cera de soja 100% natural y se encuentra en un frasco de vidrio.

Acogedor en el sofá con esta sudadera oficial «Big Brother» Hoh, que está hecha de un cómodo material de mezcla de algodón. Elija entre este color «Heather Navy» de estilo vintage o un azul real. La sudadera con capucha unisex viene en tamaños pequeños a 3xl.

Big Brother Season 27 Logo Borded Dad Hat

Puede ser etiquetado como un «sombrero de papá», pero este es un límite unisex que se ajusta a todos los estilos y personalidades. El sombrero ajustable presenta un ajuste relajado con el logotipo de la temporada 27 bordado en el frente.

El libro de juegos de Trivia Big Brother Trivia

Los fanáticos de «Big Brother» también querrán recoger este libro de trivia no oficial de Amazon. El libro contiene más de 100 preguntas y desafíos sobre la exitosa serie de realidad, que cubre hasta la temporada 22. Los cuestionarios cubren todo, desde «showmances» memorables hasta jugadores con la mayor potencia de veto.