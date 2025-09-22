Comprender los conceptos de comercio de activos criptográficos, usar dinero frío

Yakarta, Viva – Los futuros de la puerta, uno de los excelentes productos de la aplicación de la puerta, registró un aumento en el volumen de negociación casi tres veces en el período de junio -julus 2025 y regresó al más alto récord en agosto.

Leer también: ¡Solana al nuevo disco! Estos factores alientan los precios a salir locos



Este logro se vio fortalecido por la presencia de la función de acceso rápido de la puerta de futuros en la página principal de la aplicación de la puerta.

Jefe de marketing de productos La puerta de Iskandar Mohammad dijo que el volumen comercial de la puerta de futuros de junio a julio aumentó a un 170 por ciento, y en agosto de 2025, Mes a mes (Mamá), más en un 15 por ciento.

Leer también: El mercado de activos de criptografía se ha resuelto nuevamente antes de la decisión de la Fed.



«Consideramos que hay varios factores que fomentan el aumento en el volumen de negociación de la puerta de futuros, además de mejorar las condiciones del mercado, uno de los cuales es la disponibilidad de características innovadoras que los operadores pueden maximizar el comercio derivado activos criptográficos«Dijo en Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Estas características incluyen Take Profit (TP)/Stop Loss (SL), indicadores de margen, a los últimos, a saber, las funciones de protección de precios y parar.

Leer también: Aplicación de activos de puertas de impresión histórica



El siguiente factor es tener una puerta de competencia de comercio de futuros exitosa que se mantuvo con un total de 3.500 participantes con un premio total de Rp130 ​​millones.

Además, la facilidad de acceso a las puertas de futuros directamente en la página principal de la aplicación de la puerta registró un tráfico positivo de hasta 28 por ciento de MOM desde que se lanzó en agosto pasado.

Se informa que las transacciones de activos criptográficos en Indonesia cada mes de este año continúan aumentando.

Basado en datos de las transacciones de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) en julio aumentaron un 62.36 por ciento a RP52.46 billones desde junio de RP32.31 billones.

Específicamente en la transacción derivada de activos criptográficos, los datos del intercambio criptográfico CFX muestran que, en el semestre-I 2025, la transacción es RP33.54 billones.

La transacción positiva en Indonesia está en línea con la alta adopción de activos criptográficos en el país, que según la cadena de la cadena, está en la séptima posición.

Para el registro de inversores y comerciantes de activos de criptográfico en Indonesia, este comercio tiene un alto riesgo, por lo que es importante antes de comenzar a comprender los conceptos básicos, gestión de riesgosy usar Dinero frío.

«Indonesia tiene un gran potencial en la industria de los activos criptográficos, y este es un trabajo conjunto de participantes del mercado, reguladores e inversores para continuar mejorando, para que el progreso de esta industria pueda hacer una gran contribución a la economía del país», dijo Iskandar.