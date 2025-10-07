Comprender la dinámica de las redes sociales multidimensionales, alerta a la ideología radical

Yakarta, Viva – El movimiento crítico de los internautas del movimiento de advertencias de emergencia, Dark Indonesia, hasta 17 + 8 debe ser entendido claramente por todas las partes como dinámica multidimensional. Hay disturbios de las personas puras desencadenadas por una serie de políticas que no están de acuerdo con sus expectativas, pero también hay un patrón de fuerzas irresponsables que intentan montar el movimiento de las personas puras.

Leer también: El mundo virtual como una espada de dos años, la simbiosis de crítica e ideología radical es muy peligrosa



Esto fue transmitido por Haryo Moerdaning Putro, un experto en una estrategia de campaña digital en un artículo recibido por el equipo de medios, el martes 7 de octubre de 2025.

«Redes sociales Dar a luz a la democratización narrativa y abrir espacio para la participación pública que nunca antes había existido, y es el lugar de nacimiento del movimiento de masas en el dominio digital. Esto ciertamente tiene muchos impactos positivos «, dijo.

Leer también: Golkar recuerda a los jóvenes cuadros para mantener la democracia limpia de la política monetaria





Ilustración de redes sociales. Foto : www.pixabay.com/logostudiohamburg

Pero de los resultados de las redes sociales escuchandoAdemás de la investigación que hizo, no se puede negar que existe una amenaza potencial de partes irresponsables con ideología radical que en realidad utiliza el movimiento del pueblo puro como un caballo de Troya.

Leer también: DPR recuerda los peligros de la izquierda radical, pregunte a BNPT aprendiendo de Charlie Kirk disparando en los Estados Unidos



«Además, lo que sucede en las redes sociales es más de lo que se ve en la superficie. Detrás de todas nuestras publicaciones, existe el poder del algoritmo del propietario plataformaLuego también hay un creador de contenido de para hombre de influencia grande, hombre de influencia micro, clíper, sin hogar medios de comunicación, hasta zumbador Y ejército cibernético Tanto los orgánicos como los basados ​​en el motor se mueven con su respectiva agenda «, dijo.

Además, dijo, todo esto si se cose correctamente puede usarse para controlar las tendencias en el mundo digital, la percepción de los internautas y, en última instancia, el discurso en la comunidad en general. En las manos correctas, esto es ciertamente algo bueno, pero será muy peligroso si este poder realmente es utilizado por partes con ideología radical.

Según él, esta es la importancia de todas las partes para ver la situación actual con clara y cuidadosa, desde el movimiento de masas, el gobierno, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley hasta los internautas en general.

«El movimiento de masas que es crítico con el gobierno debe estar más atento, no dejar que el movimiento puro basado en la preocupación por la nación sea desviado por partes irresponsables para crear situaciones sociopolíticas que no son propicios», dijo.