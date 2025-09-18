¡Comprenda sus dificultades!







El cricket hoy no es un deporte. Es un circo. Los fanáticos aplauden, los propietarios cuentan, la sonrisa de los patrocinadores, y los jugadores sangran. T20 se vende como fuegos artificiales. Bonita en el cielo nocturno, desaparecido por la mañana. Detrás del brillo se encuentra un molinillo de carne. Cada pelota es vida o muerte. Un error y estás en tendencia, generalmente por razones equivocadas. Saludos hoy, abusos mañana. Ese es el trato.

Físicamente, es tortura. Jet Lag, partidos de medianoche, cenas patrocinadoras, selfies con extraños. Un fisio toca tu isquiotibial y te declara en forma. Apto para que? Desglose de nuevo la próxima semana.

La mente toma la paliza más grande. Imagina actuar en el pico todas las noches. La confianza se convierte en una posición de una noche, aquí hoy, se fue mañana. Los jóvenes piensan que son inmortales hasta que el cuerpo envía una factura. Entonces la sonrisa se desvanece, los ojos caen e incluso el Capitán Cool parece un tío cansado en una boda.

Para el ventilador, sin embargo, es un carnaval. El IPL es menos cricket y más de las noches de Bollywood. Las animadoras, los chismes y los hombres en tonos de diseñador que vienen a ser vistos en la televisión en lugar de ver a un Yorker doblar las leyes de la física. A la BCCI le encanta. TRPS se eleva, los cofres se hinchan, el ecosistema prospera, desde Chaiwallahs hasta CEO. Todos ganan. Excepto el hombre en las almohadillas.

Los imanes son las estrellas – Rohit Sharma, Virat KohliJasprit Bumrah. Sin ellos, este circo es solo una mela barata. ¿Por qué matar al ganso que pone el huevo de oro? Pero el tablero no lo ve. Ganan temporadas de IPL, restos bilaterales y pierden trofeos de la CPI. Una nación de hambre de la gloria, mientras que sus mejores jugadores cojean en finales como soldados heridos.

¿Solución? Dejaría de azotar los íconos. No los hagas perseguir cuero como novatos. Nadie compra un boleto para ver a Kohli bucear en la pierna cuadrada. Vienen para una campaña de cobertura. Deje que los sustitutos hagan el fildeo en el cricket doméstico y recuerden, IPL es el cricket doméstico. Proteja las estrellas, estira sus carreras. Sin embargo, radical todo esto puede sonar, no es ciencia de cohetes, simplemente sentido común.

Y por favor deja de romantizar Fielding. Las capturas de buceo se ven bien en las repeticiones. También envían a los hombres a la cirugía. En nuestros días, un centurión podría saltarse el campo. Los jugadores de bolos dieron una siesta, bateadores dormidos. El juego continuó. ¿Hoy? Parpadea una vez y estás trolleado por falta de compromiso. ¿Compromiso con qué? ¿Jubilación anticipada?

T20 aquí debe tener fildeadores especializados. Seis o siete de ellos. Deje que las estrellas salven sus cuerpos para batear y bolos. Incluso en el cricket nacional, los internacionales deberían jugar sin romperse la espalda. Los jóvenes aprenderán, las personas mayores durarán y el juego ganará.

La gente en los pasillos del poder debería pensar en esto.

Y no olvides las pruebas. Ese es el cricket. Parada completa. La fama T20 se desvanece en una semana. Test Cricket construye leyendas de por vida. Paciencia, técnica, personaje: no puedes fingirlo. Aquellos que se burlan de las pruebas no tienen el estómago para jugarlas.

Tuvimos pruebas, ODI, Ranji Trophy, Irani Cup, Duleep Trophy, Deodhar Trophy, Wills Trophy. Cricket duro, sin glamour. Viajamos en tren, llevamos nuestros propios kits, nos fuimos a casa en silencio. No hay hashtags, no hay ofertas de influencia. Recuerdo a Pankaj Tripathi, el buen actor que interpretó a PR Man Singh en 83, una vez diciendo en un tren: «La gente confunde que se habla de ser capaz». Hoy, demasiados jugadores son más influyentes que los jugadores de cricket. Fama sin sustancia. Ruido sin música.

Bumrah enfrentó una tormenta por perderse la reciente prueba ovalada. No ha contado su lado de la historia. El BCCI, que controla cuándo y dónde pueden hablar los jugadores, debe darle esa oportunidad. Hasta entonces, la rutina continúa. Los mejores jugadores de bolos, bateadores y arqueros de la India azotaron como caballos de carreras, reparados como máquinas.

Clive Lloyd, el hombre que capitaneó a las Indias Occidentales a través de más cricket de lo que la mayoría de los mortales pueden imaginar, dijo después de la pérdida de 0-4 de la India en la serie de pruebas de 2011 en Inglaterra: «Incluso los autos se descomponen».

Trate a los jugadores como máquinas y se romperán. Protegerlos y el juego sobrevive. Es tan simple como eso. Olvida esto y el cricket quemará sus estrellas más brillantes antes de que su luz pueda llegar a la próxima generación.

Nosotros, que jugamos mucho antes de que llegara Big Bucks, tuvimos una actitud diferente. Tal vez algunos de nosotros también habríamos cambiado con riquezas sobre la mesa, pero el juego aún redujo a 22 yardas y entre las dos orejas. Nos pagaron lo que el BCCI podía pagar. Recuerde, el generoso Raj Singh Dungarpur tuvo que cuerda en Lata Mangeshkar para recaudar dinero para nuestro bono de la Copa Mundial de 1983. En aquel entonces, la junta tenía poco más que una cuenta bancaria.

Ahora los tiempos han cambiado. BCCI comercializó el juego tan bien que el banco se desborda e incluso financian otros deportes. Los jugadores ya no dependen de los trabajos para la supervivencia. Un jugador de cricket inteligente hoy tiene muchos flujos de ingresos, y bueno para ellos. Lo que importa es esto: si recuerdan a sus padres y entrenadores que los llevaron a la cima, mostrará su verdadera educación.

