¿Compre un motor eléctrico Honda ahora? Este es el último precio y especificaciones

Viva Automotive – Motor eléctrico cada vez más en la demanda en Indonesia, y Honda Entonces, una de las marcas serias presenta una opción completa. A principios de octubre de 2025, Astra Honda Motor ya tiene tres modelos de electricidad que se pueden seleccionar según sea necesario.

Leer también: Opciones de motocicleta de Honda Sport a principios de octubre de 2025, de 150cc a 250cc



Visto en la página oficial de AHM, miércoles 1 de octubre de 2025, la primera opción es el Honda Icon E:. Esta moto tiene un precio de Rp28 millones, viene con un diseño simple, liviano y muy apropiado para el uso diario en las calles urbanas.

Honda Icon E: equipado con un motor eléctrico alimentado por 1.2 kW con una velocidad de hasta 50 km/hora. Un contenido completo, la distancia puede alcanzar alrededor de 50 km, suficiente para actividades diarias sin preocuparse por quedarse sin poder.

Leer también: Lista de precios de motocicleta automática de Honda a principios de octubre de 2025, de Beat a Forza



En una clase, está Honda EM1 E: que cuesta RP. 40 millones, y el EM1 E: más RP40.5 millones. El diseño es más futurista con una batería portátil Honda Mobile Power Pack que se puede quitar e intercambiar.

Leer también: El ayuno de podio de Joan Mir End, que aparece espectacular en Motogp Motegi 2025



La ventaja de EM1 E: ubicada en la flexibilidad de la batería. La distancia puede ser de hasta 60 km una vez cobrada, por lo que es adecuado para trabajadores de oficina o estudiantes cuya movilidad es sólida.

Para los consumidores que desean un motor eléctrico con una pantalla más premium, hay un Honda Cuv E:. Esta moto tiene un precio de RP54.45 millones con un diseño de estilo SUV más grande, que proporciona una posición de conducción resistente y cómoda.

La variante más alta, Honda Cuv E: RoadSync Duo, se vendió por Rp59.65 millones. Este modelo está equipado con un sistema de conectividad Honda RoadSync que se puede conectar a teléfonos inteligentes para la navegación y las notificaciones.

Además de las características avanzadas, el duo de RoadSync también está equipado con paneles de instrumentos digitales, luces LED completas y sistemas sin llave. Esta moto claramente se dirige a los consumidores que buscan comodidad y un estilo de vida moderno.

Con un rango precio A partir de RP28 millones a Rp59 millones, Honda Electric Motor ahora puede alcanzar varios segmentos. Los consumidores solo necesitan ajustar las necesidades, ya sea buscando un motor eléctrico simple, práctico o sofisticado.