Compre un automóvil de IDR 300 millones, IDR 120 millones agotados para impuestos

Yakarta, Viva – La Asociación Indonesia de la Industria Automotriz (Gaikindo) evalúa que el precio de los automóviles en Indonesia es difícil de bajar debido a grandes cargas fiscales. El presidente de Gaikindo reveló, de cada precio de un automóvil pagado por los consumidores, alrededor del 40 por ciento ingresó al tesoro regional y del gobierno regional.

«Si el precio del automóvil es de RP100 millones, alrededor de Rp. 40 millones se incluyen en el gobierno en forma de impuestos», dijo recientemente el presidente de 1 Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto en Yakarta.

Explicó que la carga fiscal adjunta al automóvil estaba bastante en capas. En la actualidad, el impuesto al valor agregado (IVA) es del 12 por ciento. Por otro lado, el impuesto sobre las ventas de bienes de lujo (PPNBM) para automóviles convencionales todavía se cobra a la tasa más baja del 15 por ciento.

Sin mencionar el impuesto regional, como el nombre del vehículo motorizado (BBNKB) que alcanzó el 12.5 por ciento y impuesto sobre el vehículo Motorizado (PKB) de 2.5 por ciento.

«Si se agrega, está cerca del 40 por ciento. Por lo tanto, es natural que el precio del automóvil se sienta costoso», dijo.

Según él, el alto impuesto ayuda a los ingresos estatales y regionales, pero tiene un impacto en la asequibilidad de los precios para la comunidad.

«Necesitamos darnos cuenta de que los gobiernos centrales y regionales también necesitan fondos para el desarrollo. Pero si desea que caiga el precio de los automóviles, entonces debe ver la composición fiscal nuevamente», dijo.

En comparación, Gaikindo aludió a la política de incentivos de PPNBM transmitida por el Gobierno (DTP) que se había impuesto durante el período pandémico Covid-19. En ese momento, el precio del automóvil inmediatamente bajó significativamente y se demostró que fomentaba el aumento de las ventas. De hecho, los ingresos fiscales centrales y regionales también aumentaron porque el volumen de ventas se disparó.

«Esto no significa que la tarifa se reduzca y luego los ingresos estatales caen. Es precisamente el momento del covid probado de otra manera. Con un precio más asequible, se venden más automóviles y los ingresos fiscales realmente aumentan», dijo.

Gaikindo espera que el gobierno pueda reconsiderar estímulos similares, especialmente para mantener el poder adquisitivo en medio de una condición económica global débil. Las ventas de automóviles nacionales de este año se han registrado en alrededor del 10 por ciento en comparación con el año pasado.

«En esencia, el mercado necesita un precio realista para que los consumidores aún quieran comprar. Los impuestos que al final son difíciles de crecer», dijo.