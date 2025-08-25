Compre Ultra 99 Pro V5, Blade 98

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

La parte superior del mundo tenis Los jugadores están en Flushing Meadows, Queens esta semana para el 2025 edición del US Open. El torneo de tenis Grand Slam se extiende hasta el 8 de septiembre, con los atletas compitiendo para llevarse a casa el premio récord de $ 5 millones si ganan el evento. Tanto el campeón de solteros masculinos como femeninos recaudará el pago de $ 5 millones, lo que representa el mayor premio en tenis profesional hasta la fecha.

El torneo de este año también marca el debut de las nuevas raquetas de tenis de Wilson Sporting Goodsque durante mucho tiempo ha sido un nombre de referencia para algunos de los mejores atletas del mundo. Jugadores como la estrella australiana Alex de Minaur, Marta Kostyuk de Ucrania, Qinwen Zheng de China y la atleta griega Maria Sakkari son todos Llevando a la corte con el nuevo de Wilson Raqueta Ultra V5que fue lanzado el mes pasado.

Wilson Nuevo lanzamiento Raqueta de tenis Ultra 99 Pro V5

El modelo insignia en la serie Ultra es el Ultra 99 Pro V5que ha estado volviendo las cabezas al aire libre gracias a su color de color brillante, azul eléctrico y negro. Sin embargo, no se ve solo: Wilson dice que usó «retroalimentación directa» de sus tenistas para diseñar la nueva raqueta, que promete una mejor potencia, consistencia y control. Eso es gracias a Wilson’s «Tecnología de marco SI3D,«Lo que se dice que ofrece una mejor estabilidad para tomas más precisas, mientras que el patrón de cadena Open 16 × 18 de Ultra ofrece más» perdón y giro adicional «. Mientras tanto, la construcción del haz más delgada de Wilson a menudo es acreditada por los jugadores por proporcionar una mejor «sensación» y flexibilidad de los disparos.

La raqueta también se construyó con sostenibilidad en mente. Wilson dice que el parachoques de la raqueta, el arandela y la tapa final estaban hechos de materiales a base de plantas.

Juego diario Raqueta de tenis Ultra Team V5

El 27 ° Kostyuk y el octavo clasificado de Minaur compitieron anteriormente con Wilson’s Blade 98 raquetas Antes de cambiar al Ultra este verano, justo a tiempo para el US Open. Wilson tiene una versión especial de US Open de su blade 98 V9 Racket Disponible en su sitio webcon un color de color negro y grafito inspirado en Nueva York y una marca abierta de US en el dentro de la cabeza.

Edición de US Open Blade 98 V9 US Open 2025 Racket de tenis

Además de los marcos anteriores, Wilson también está lanzando una raqueta de edición especial con el actual No. 1 del Mundo Femenino, Aryna Sabalenka. La estrella bielorrusa jugará con una raqueta de Blade V9 personalizada que presenta un diseño inspirado en la llama que «canaliza su pasión y potencia en cada columpio». Llamado «The Fighter», la raqueta de edición limitada está disponible en Wilson.com por $ 279.

En cuanto al US Open: puedes ver la cobertura del torneo de este año en ESPN y Tennis Channel. Transmitir el US Open Online GRATIS con un prueba gratuita a directv aquí.