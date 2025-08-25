Compre Oasis Reunion Tour USA 2025 Boletos en línea: precios, asientos de descuento

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Oasis están oficialmente de vuelta.

Los rockeros británicos comenzaron a Tour de reunión muy esperada 4 de julio con un deslumbrante en Cardiff, Gales Eso vio a los hermanos Liam y Noel Gallagher Jugar juntos en el escenario por primera vez desde 2009.

La gira de reunión de Oasis fue Anunciado por primera vez en agosto pasadocon un puñado de fechas europeas. Una carrera norteamericana fue anunciado en octubrey entradas Se agotó inmediatamente en Ticketmaster, con muchos fanáticos quejándose de Tiempos de espera de eras tour y problemas de ordenamiento. Ahora que la gira ha comenzado, técnicamente aún puede encontrar entradas para Oasis en Ticketmaster.comAunque la mayoría de ellos probablemente serán los trozos de reventa.

Aún así, Ticketmaster es el socio oficial de boletos para la gira de reunión de Oasis y un aviso sobre el Sitio web de Ticketmaster Alertas a los asistentes al concierto que la gira ha elegido usar el programa de intercambio de valor nominal de Ticketmaster. «Si necesita revender su boleto», dice la nota, «le recomiendan que lo haga en Ticketmaster por el precio que pagó. La gira también ha optado por retrasar la transferencia de boletos hasta poco antes del evento».

Por supuesto, otros Sitios de terceros y reventa También tiene boletos de Oasis disponibles en línea, aunque la banda advirtió que los boletos que aparecen en sitios distintos de Ticketmaster podrían estar en riesgo de ser cancelado por los promotores. Eso no ha impedido que los fanáticos se dividan a sitios como BandejaPor ejemplo, que actualmente tiene listados para todas las fechas de América del Norte de OASIS disponibles, con precios A partir del rango de $ 200.

La locura para ver a la banda británica en la gira tiene a los compradores desesperados que aparentemente están dispuestos a arriesgarse, y el sitio web de Stubhub señala que los boletos de Oasis se «venden rápido», con algunas fechas de EE. UU. Viendo asientos vendidos solo minutos antes de la publicación de este artículo.

Asientos vívidosMientras tanto, también enumera cientos de boletos de Oasis disponibles en línea, y un control actual en el sitio muestra a más de 12,000 personas que navegan por el programa de inicio de la banda en Chicago en agosto. Vivid Seats también es uno de los pocos sitios que ofrece un código de promoción para boletos Oasis, con código de descuento VR30 Obtener $ 30 al finalizar la compra (un ahorro decente considerando los altos precios del concierto).

También puede probar suerte para encontrar boletos de oasis en línea en Red de boletosque actualmente muestra disponibilidad para todas las fechas de la gira de América del Norte. TicketNetwork tiene un par de códigos de promoción y códigos de descuento que se ejecutan en este momento. Usar Variedad150 Por $ 150 de descuento en compras de $ 500 o más. Utilizar código de descuento Variedad300 por un ahorro de $ 300 en pedidos de $ 1000 y más Ticketnetwork.com.

Quizás la señal más grande de que los fanáticos no están disuadidos por la posible anulación de boletos de reventa: sitio de boletos Viagogo reportado más de 35,000 personas Buscando boletos de Oasis en línea en las horas posteriores al primer show de la banda. Viagogo tiene boletos de Oasis Tour que comienzan en el rango de $ 300 y parece probable que se vendan rápidamente, a pesar de las súplicas de la banda para evitar estos sitios.

Por supuesto, Stubhub, Vivid Seats y Viagogo ofrecen garantías de que cualquier boletos vendidos a través de sus plataformas sean auténticos y válidos para la entrada, a pesar de no ser el socio oficial de boletos para la gira de reunión de Oasis. Viagogo dice su «Garantía de pedido 100% Significa que si por alguna razón no podemos llevarlo a la puerta, proporcionaremos boletos de reemplazo, o un reembolso «.

No hay duda de que las búsquedas de boletos de Oasis en línea solo continuarán aumentando a medida que la banda se dirige a América del Norte para una serie de fechas en agosto y septiembre. Si bien se ha emitido una advertencia de «cuidado del comprador», queda por ver si la banda realmente seguirá por cancelar o no aceptar boletos de reventa. Pero como dicen con cualquier compra cuestionable, proceda bajo su propio riesgo.