Compre el iPhone 17 Series en Erajaya y recójalo en una limusina de lujo

Jacarta – Erajaya Grupo Retail, a través de una red de puntos de venta iBox, Erafoney Urban Republic, presentarán la última generación de iPhone.

Los cuatro modelos de iPhone: iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air y iPhone 17: vienen con una cámara frontal Center Stage para una experiencia selfie óptima, un sistema de cámara Fusion de 48MP, chip de última generación para un rendimiento excepcional y batería que dura todo el día.

El nuevo y elegante diseño ahora también es más resistente y ofrece una resistencia a los arañazos hasta 3 veces mayor gracias a la tecnología Ceramic Shield 2.

Los clientes pueden reservar la última gama de iPhone a partir de este viernes 10 de octubre de 2025 en todos los puntos de venta de iBox, en ciertos puntos de venta de Erafone y Urban Republic, a través de iBox.co.id, erafone.com y eraspace.com, la tienda oficial de iBox en Shopee y Lazada, y la tienda oficial de Erafone en Shopee, con disponibilidad a partir del viernes 17 de octubre de 2025.

De acuerdo a Director ejecutivo adjunto Erajaya Group, Hasan Aula, cada lanzamiento de la línea iPhone es siempre un momento muy esperado. También quiere asegurarse de que más clientes en Indonesia puedan experimentarlo directamente.

«Con una amplia red minorista y una experiencia de compra confiable, tanto en persona en los puntos de venta de iBox, Erafone y Urban Republic como en línea, estamos listos para brindar la forma más fácil y sencilla de poseer un iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro o iPhone 17 Pro Max», dijo el viernes 10 de octubre de 2025.

Para dar la bienvenida a la llegada de la nueva gama iPhone 17, Erajaya ofrece una serie de ofertas exclusivas en su red minorista.

Los clientes pueden disfrutar de varias ofertas especiales que incluyen una funda para iPhone por solo IDR 17.000, TecProtec gratis durante 12 meses y cuotas gratuitas por hasta 3 meses sin intereses utilizando una tarjeta de crédito de un banco seleccionado.

Otras ofertas incluyen ahorros de hasta 1,5 millones de IDR con métodos de pago de bancos asociados, así como opciones de financiación sin tarifas administrativas, sin pago inicial y con 0 por ciento de interés.

Los clientes también pueden ganar hasta 17 puntos de bonificación MyEraspace (por un valor de hasta 425.000 puntos) y un 10 por ciento de descuento en accesorios de Apple.

Aparte de eso, Erajaya también ofrece valor añadido y mayor comodidad para los clientes a través de promociones especiales con tres operadores de telefonía móvil, Telkomsel, IM3 y XL.