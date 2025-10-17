Compre el avión de combate Chengdu J-10 de China, Indonesia recibe apoyo de Australia

Jacarta – El plan de Indonesia de comprar aviones de combate Chengdu J-10 fabricados en China aparentemente no preocupa a Australia. Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa Australianas (Fuerza de Defensa Australiana/ADF), el almirante David Johnston, enfatizó que la decisión de Indonesia no afectará las relaciones de defensa de larga data entre los dos países.

En una conferencia de prensa en Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025, Johnston evaluó las medidas adoptadas por Indonesia como una forma de soberanía para determinar la dirección de la política de defensa nacional.

«Como dije antes, es completamente apropiado que Indonesia tome decisiones basadas en sus propios intereses, y Australia lo respeta mucho», dijo Johnston, citado por Antara.

Hizo hincapié en que la decisión de Indonesia no obstaculizará los esfuerzos de Australia para fortalecer la cooperación militar con Yakarta. Johnston también expresó su confianza en que los lazos de defensa de los dos países seguirán siendo sólidos y seguirán desarrollándose.

Comandante de las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF), almirante David Johnston

«También tenemos mucha confianza en la relación entre los dos países, por lo que continuaremos creciendo y profundizando esta relación», afirmó.

Johnston también respondió sobre la cooperación de defensa de Indonesia con Rusia. Recordó que el gobierno australiano expresó abiertamente su opinión sobre la influencia rusa, que consideraba que podría causar inestabilidad en la región.

Sin embargo, enfatizó que una relación de respeto mutuo con Indonesia permite una comunicación abierta y honesta en el sector de defensa.

«Una relación de mutuo respeto con Indonesia nos permite tener conversaciones abiertas y honestas, mientras continuamos manteniendo y profundizando las relaciones y actividades que llevamos a cabo juntos», afirmó.

Anteriormente, en noviembre de 2024, TNI y la Armada rusa realizaron ejercicios de guerra conjuntos en Surabaya y las aguas del Mar de Java. Además de eso, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Indonesia (KSAD), general Maruli Simanjuntak, también se reunió con el Director Adjunto del Servicio Federal de Cooperación Técnica Militar de la Federación de Rusia, Mikhail Pethukov, en la Exposición y Foro Indo Defense 2025 en Yakarta en junio pasado.

Mientras tanto, del lado indonesio, el Ministro de Defensa de Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, confirmó anteriormente que el avión de combate Chengdu J-10 de fabricación china pronto operará en Indonesia.