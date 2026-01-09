Compre camisetas, camisetas y velas hechas por fans

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Pocos programas han obtenido el tipo de apoyo público inmediato y zumbido viral bastante como “Rivalidad acalorada.” De la productora canadiense Bell Media, y streaming en los EE. UU. en HBO Maxel serie romántica de hockey ha impulsado sus dos protagonistas, Connor Storrie y Hudson Williamsen el tipo de estratosfera de celebridades normalmente reservada para grupos de K-pop o estrellas de Disney, con fanáticos fervientes haciendo fila para ver a los actores en persona y seguir cada uno de sus atuendos, entrevistas y movimientos en línea.

El éxito de “Heated Rivalry”, que se basa en una Serie de libros de la autora Rachel Reid.También ha estimulado las ventas de mercadería en línea, del libro original, que ahora es un bestseller del New York Times y encabezando las listas de Amazon — hasta productos creados por fans, que aparecen en sitios como Etsy y redbubble.

Los fanáticos acérrimos de “Heated Rivalry” han creado de todo, desde velas y camisetas hasta camisetas de hockey de los equipos ficticios Boston Raiders y Montreal Metros representados en el programa. El entusiasmo por “Heated” (y el tren de merchandising) no muestra signos de desaceleración, especialmente mientras Storrie y Williams continúan apareciendo en la prensa para promocionar la primera temporada del programa, ahora concluida. Mientras tanto, Sony Music también ha comenzado a lanzar temas del banda sonora oficial de “Heated Rivalry”.

No está claro si Crave o HBO Max tienen planes oficiales de lanzamiento de mercancías o prendas para aprovechar el éxito del programa. Pero mientras tanto, aquí hay 13 piezas de productos de “Heated Rivalry” hechos por fanáticos que puedes adquirir en línea.

Voy a la vela de la cabaña Quizás la frase más famosa, y ahora el eslogan, que surgió de la primera temporada de “Heated Rivalry” fue cuando el personaje de Storrie, Ilya Rozanov, le hace saber a su interés amoroso Shane Hollander (Williams) que aceptará la oferta de este último de ir a su cabaña. Hollander había sugerido en una escena anterior que los dos podrían escapar a la cabaña, esencialmente una cabaña en el bosque, para finalmente pasar tiempo juntos, solos y lejos del centro de atención. Esta vela vertida a mano captura el ambiente de la cabaña, con aromas acogedores como «Apple Harvest» o «Cinnamon Vanilla». También puedes elegir entre otros seis aromas. Cada vela está hecha de cera de soja natural y arde hasta 60 horas.

Estúpida sudadera canadiense con diseño de pájaro lobo Hablando de la cabaña, Rozanov se sorprende en el episodio seis cuando escucha un grito desconocido proveniente del lago. Resulta que es sólo un somorgujo, o como lo llamará más tarde el jugador de hockey ruso, un «estúpido pájaro lobo canadiense». Esa frase, y el realmente muy gentil somorgujo, está bordada en esta sudadera unisex, disponible desde tallas pequeñas hasta 5XL y en más de una docena de colores. Somos partidarios de esta combinación de colores verde bosque, que se suma a las vibraciones de la cabaña.

Hollander Rozanov Hockey Romance Taza de Cerámica Los amantes desventurados (o cruzados con palos de hockey) son conmemorados en esta taza hecha por fanáticos, que presenta una imagen de Rozanov y Hollander desde atrás para mostrar sus camisetas. El otro lado de la taza tiene una ilustración de sus palos de hockey y los números de camiseta oficiales. Este 11 oz. La taza viene en una base blanca con cuatro colores de acento a elegir.

Sudadera Boston Raiders Rozanov juega para el equipo ficticio Boston Raiders, que forma parte de la también ficticia Major League Hockey (MLH), pero puedes conseguir una camiseta o sudadera de los Raiders en la vida real gracias a los vendedores creativos de Etsy. Esta sudadera con capucha presenta el logotipo de los Raiders y el número 81 de Rozanov y está disponible en tallas unisex desde pequeña hasta 3XL y en más de una docena de colores.

Sudadera climatizada Rivalry con cremallera de un cuarto Pudimos ver totalmente al holandés de muy buen gusto usando esta camiseta con cremallera de un cuarto, que presenta su nombre, número y color del equipo. Pero mira atentamente la portada y verás un sutil reconocimiento al palo de hockey de Rozanov y también al número. El vendedor de Etsy dice que cada pieza está bordada por encargo. Elija desde tallas pequeñas hasta 3XL.

Camiseta climatizada inspirada en la rivalidad Rozanov y Hollander juegan para equipos opuestos en el programa, pero los dos forman equipo para el Juego de Estrellas de MLH, donde finalmente pueden mostrar su apoyo mutuo, aunque como compañeros de equipo. Esta camiseta de inspiración vintage captura un raro momento de PDA de los dos, y el vendedor de Etsy lo describe como una escena “discreta pero significativa”. Elija desde tallas pequeñas hasta 4XL y seis colores diferentes. Nos gustan las combinaciones de colores “grafito” o “pimienta”, que desprenden ese aspecto desgastado y desgastado.

Pero papá, amo a Ilya Funda y vinilo para iPhone Demuestra tu amor por el jugador de hockey Rozanov con esta funda para teléfono, hecha de un material duradero que absorbe los golpes. Un suave tono azul celeste recubre la parte posterior del estuche, mientras que las otras partes son semitransparentes. El estuche diseñado por el artista está disponible para la mayoría de los modelos de iPhone y Samsung.

Calendario de pared de rivalidad acalorada 2026 El comienzo de un nuevo año significa que es hora de un nuevo calendario, y ¿qué mejor manera de celebrar cada mes que con una foto del programa? Apodado el calendario “Hollanov” (el apodo de los fanáticos para la pareja), los meses y páginas seleccionados también incluyen fotografías de las publicaciones de Storrie y Williams en las redes sociales, junto con imágenes promocionales publicadas el año pasado. $17.32

Gorra Rivalry calentada bordada Estas gorras bordadas presentan un diseño de inspiración universitaria, con el nombre y el número del jugador cosidos en un material de sarga de algodón duradero. Una correa ajustable ayuda a que este sombrero se ajuste a la mayoría de tamaños de cabeza. Elija entre un diseño de Rozanov u Hollander (deberá especificar qué nombre desea en la sección «personalización» del proceso de pago).

Vela de edición especial Ilya Rozanov ¿A qué huele Ilya Rozanov? Según este fabricante de velas, se trata de vodka ruso, humo y especias. Elija la vela de cera de coco con este aroma de “especia reconfortante” o elija entre otros cinco olores. La vela está disponible en envases de 4 oz. o 9 onzas. tamaño.

Titular de la tarjeta fotográfica de hockey Toploader personalizado Y puedes crear tus propias tarjetas de hockey «Heated Rivalry» eligiendo estos portafotos personalizados de Etsy, que te permiten deslizar tus propias fotografías impresas en fundas laminadas. Las fundas también vienen con una foto preimpresa del jugador de tu elección.

Libro de rivalidad acalorada (Game Changers, 2) Si aún no has leído el libro que inspiró “Heated Rivalry”, Amazon lo tiene a la venta ahora mismo por sólo $17. Pero date prisa: este libro se ha estado vendiendo rápidamente en línea, por lo que querrás adquirirlo mientras aún esté disponible. También puedes escuchar el audiolibro por sólo $0,99 como parte de un Promoción audible aquí.

Rivalry / Eres tú (de la banda sonora de la serie original “Heated Rivalry”) También puedes descargar canciones de la banda sonora oficial de “Heated Rivalry” en línea. Los dos primeros lanzamientos de la banda sonora de la serie son del cantautor canadiense Peter Peter.

“Heated Rivalry” concluyó su primera temporada en diciembre. Bell Media y el servicio de transmisión canadiense Crave han confirmado que un Se ha ordenado la segunda temporada..