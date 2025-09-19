Comprar una motocicleta Suzuki debe preocuparse por el taller

Yakarta, Viva – Suzuki se convirtió en uno de los fabricantes de automóviles de Japón, que hizo y comercializó productos para bicicletas motor en Indonesia. Aunque se dice que la calidad es alta, pero muchos dudan de tener debido al servicio limitado posterior a la venta. Había disminuido en varias grandes ciudades.

Para superar esto, Suzuki con Mitra desear Ahora expanda la red de servicio. PT Indo Sunmotor Gemilang (ISG) está presente como uno de los principales apoyos de la red oficial.

La compañía desempeña un papel en el proporcionar instalaciones de ventas, servicios y repuestos en 11 ubicaciones estratégicas. Se espera que la presencia de ISG responda a las dudas del consumidor sobre los servicios después de las ventas.

La directora operativa de ISG, Elya Masula, enfatizó el enfoque de la compañía en la calidad del servicio. «Como uno de los principales apoyos de las operaciones de Suzuki Indonesia, ISG se centra en el desarrollo de un negocio de motocicletas confiable. La forma de proporcionar la calidad de las ventas, el servicio y las piezas de repuesto de acuerdo con las necesidades del consumidor», dijo, citó Viva Automotive De la declaración oficial, viernes 19 de septiembre de 2025.



Taller oficial de la moto de Suzuki

Agregó que la misión principal de ISG es mantener la confianza del consumidor. La visión que se lleva a ser la compañía líder en el sector automotriz de dos ruedas. «La misión tiene como objetivo hacer que podamos darnos cuenta de la visión como la compañía más avanzada en el campo automotriz de motocicletas», continuó.

La red de distribuidores ISG se extiende en varias regiones importantes de Indonesia. Cuatro ramas se encuentran en Yakarta y Java Occidental, tres ramas en Java Central y Yogyakarta, dos ramas en Java Oriental, así como dos ramas en Sumatra del Norte. Esta distribución está destinada a que los consumidores lleguen más fácilmente a los servicios oficiales.

ISG también garantiza la disponibilidad de todo tipo de motocicletas Suzuki. Los consumidores pueden elegir esquemas de pago en efectivo y crédito. Antes de comprar, pueden hacer una prueba para evaluar la comodidad y el rendimiento del vehículo.

Además de las transacciones en el concesionario, ISG facilita las ventas en línea. Este servicio está disponible a través de sitios oficiales, redes sociales, para ramificar WhatsApp. De esa manera, los consumidores tienen más opciones para realizar compras.

Las ventas no solo están destinadas a consumidores individuales, sino también empresas y agencias. Una gran demanda se puede procesar según sea necesario. ISG también posee un programa de oferta temática todos los meses.

En el campo de servicio, ISG depende de la mecánica certificada a través del Sistema de Calificación de Servicio Suzuki (SSQS). El taller oficial está equipado con equipos modernos, incluido el Sistema de diagnóstico de Suzuki II (SDS II). Con este apoyo, se espera que los consumidores no necesiten preocuparse por el mantenimiento del vehículo.

Los servicios adicionales prestados incluyen reserva de servicios, contrato de servicio y visita de servicio. También está el programa de emergencia del Asistente de Emergencia de Suzuki (SERA) en colaboración con Halo Suzuki para proporcionar servicios de remolque.

«Se espera que la expansión de esta red satisfaga las necesidades de los clientes de Suzuki y fortalezca la posición de Pt Indo Sunmotor Gemilang como el principal concesionario en Indonesia», concluyó Elya.