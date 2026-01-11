¿Comprar un coche o alquilarlo? Consulte la comparación de costos en 5 años

Jacarta, VIVA – Para muchas personas, móvil Es un artículo caro cuyo valor es sólo inferior al de una casa. El problema es que, a diferencia de los bienes inmuebles, es casi seguro que los precios de los automóviles caerán con el tiempo.

Esta disminución de valor a menudo no se materializa porque ocurre lentamente. Sin embargo, cuando quiera vender el coche, sentirá que la diferencia de precio es bastante grande.

Por tanto, surge una pregunta importante antes de tener un coche: ¿es más rentable comprarlo o coser. La respuesta no es blanco o negro, porque realmente depende de cómo se utilice el coche.

Adaptado de VIVA Automotive de Equipo de corteDomingo 11 de enero de 2026, comprar un coche significa que todo el riesgo de reducción de precio está en manos del propietario. Si el mercado de coches usados ​​se debilita o los modelos se vuelven obsoletos rápidamente, los valores podrían caer aún más.

Por ejemplo, imaginemos comprar un coche por 300 millones de IDR y utilizarlo durante cinco años. Al final del período, el precio de venta podría caer a alrededor de 150 millones de IDR.

Esto significa que se perdieron 150 millones de IDR sólo por la depreciación. Esta cifra no incluye impuestos anuales, mantenimiento de rutina, seguros ni posibles costos de reparación.

Ahora compare esto con un plan de alquiler de coches por cinco años. Si el valor del coche al final de su vida útil se estima en 150 millones de IDR, entonces ese es el valor que paga el arrendatario.

150 millones de IDR divididos por 60 meses significan alrededor de 2,5 millones de IDR al mes. En esta simulación, los costos de alquiler incluyen impuestos sobre los vehículos, servicios periódicos, seguros y otros costos de rutina.

Los usuarios sólo necesitan preparar los costes de combustible, peajes y aparcamiento. No existe la obligación de pensar en el valor de reventa al final de su vida útil.

Si después de cinco años el precio de mercado del coche baja a 130 millones de IDR, este riesgo no corre a cargo del arrendatario. Por otro lado, si el valor sigue siendo de 170 millones de IDR, existe la opción de comprar el coche al precio acordado.

El arrendamiento proporciona una clara certeza de costos y tiempo de evaluación. Esto es adecuado para quienes desean flexibilidad sin estar atados a un vehículo durante demasiado tiempo.

Sin embargo, alquilar un coche también puede ser un problema si tus necesidades no se calculan correctamente. Los errores al calcular el kilometraje o la tentación de pagar cuotas baratas suelen ser fuente de malas historias.