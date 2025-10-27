Comprar mueble para videojuegos online, precio

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Si creciste durante los años 90, entonces hay muchas posibilidades de que hayas visto y jugado”Atasco de la NBA» cuando ibas a una sala de juegos, una pizzería o una sala de cine. El gabinete incluso se vio en algunas gasolineras también. Pero ahora, puedes comprar y jugar el exitoso juego de arcade en casa con continuidad ilimitada.

Disponible para comprar por $499.99 en Walmart, el Gabinete arcade Arcade1Up “NBA Jam Deluxe” es una réplica del videojuego clásico, pero con un toque moderno: viene con WiFi integrado para multijugador en línea y tablas de clasificación globales para presumir en la web.

El gabinete arcade mide poco más de cinco pies de alto, viene con un monitor en color de 17 pulgadas para colores y gráficos impresionantes y cuenta con dos parlantes para un audio rico y dinámico. También está diseñado con una marquesina iluminada y puertas con monedas moldeadas en imitación 3D.

Viene con tres juegos en su interior: “NBA Jam”, “NBA Jam: Tournament Edition” y “NBA Hangtime”.

Con su diseño de gabinete elegante y delgado y su panel de control para dos jugadores, “NBA Jam Deluxe«Es ideal para una sala de juegos, una oficina en casa o una «cueva de hombres» en el sótano. Incluso tiene una réplica de una obra de arte que hace que la máquina se vea y se sienta tan auténtica como el original de los años 90.

Mientras tanto, la empresa también cuenta con una réplica de “Terminator 2: El día del juicio final: el juego arcade”para agregar a su creciente colección.

Lanzado originalmente en 1993, “NBA Jam” de Midway fue una sensación arcade con 27 equipos y dúos de superestrellas para cada uno, como Mark Price y Brad Daugherty de los Cleveland Cavaliers, Patrick Ewing y Charles Oakley de los New York Knicks, Hakeem Olajuwon y Kenny Smith de los Houston Rockets, Scottie Pippen y Horace Grant de los Chicago Bulls, y otros. Más tarde pasó a las consolas domésticas, incluidas Super Nintendo, Sega Genesis y Sony PlayStation.

Con un precio de $499,99, el Gabinete arcade Arcade1Up “NBA Jam Deluxe” está disponible ahora en Walmart, Amazonas, Mejor compra, Objetivo, Kohl’s y camino justo. Mientras tanto, mira el vídeo teaser del gabinete a continuación: