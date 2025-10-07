Comprar David Lynch 4K set

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Los medios físicos disfrutan de algunos de los descuentos más empinados de esto Primer día.

El «Twin Peaks: de Z a un«El conjunto de caja tiene un 36% de descuento en Amazon en este momento, lo que lo reduce a $ 48 inmejorables de su precio típico de $ 70.

El conjunto de caja presenta las tres temporada de «Picos gemelos«, Incluyendo la serie de reinicio» Twin Peaks: The Return «, y la película» Twin Peaks: Fire Walk With Me «, que se lanzó un año después de que la serie original se cancelara en 1991. Además, incluye más de 27 horas de características de bonificación en las tres temporadas, incluidas entrevistas de reparto y tripulación, documentales, escenas eliminadas y más.

Mientras «Twin Peaks: de Z a un«No sale hasta el lunes 3 de febrero, en realidad es una versión más nueva del conjunto de Blu-ray de edición limitada que salió por primera vez en 2019. La diferencia entre los dos conjuntos se limita principalmente a su empaque; todos los episodios están disponibles en alta definición, junto con las transferencias 4K del piloto original y la parte 8 de una serie de eventos limitados.

Trato de primer día Twin Peaks: de Z a un [Blu-Ray] Fecha de lanzamiento: 3 de febrero

En cuanto a la serie en sí, la crítica de televisión Sonia Saraiya llamó «Twin Peaks: The Return», confundiendo y disfrutando, «pero aún comunica una visión asombrosa» en Su reseñaque fue publicado en 2017.

Creado por Mark Frost y David Lynch«Twin Peaks» sigue Agente especial del FBI Dale Cooper (Kyle Maclachlan) Mientras investiga el misterioso asesinato de la adolescente Laura Palmer (Sheryl Lee) en un pequeño pueblo en el noroeste del Pacífico llamado Twin Peaks. Variedad El editor senior Todd Gilchrist habló con MacLachlan y cocreador Mark Frost sobre la creación y el legado de la serie en 2023.

La serie también está protagonizada por Michael Ontkean, Mädchen Amick, Dana Ashbrook, Richard Beymer, Lara Flynn Boyle, Sherilyn Fenn, Warren Frost, Peggy Lipton, James Marshall, Everett McGill, Jack Nance, Ray Wise, Joan ChenPiper Laurie, Kimmy Robertson, Eric da RE, Harry Goaz, Michael Horse, Russ Tamblyn y otros.

Puedes ordenar «Twin Peaks: de Z a un«Por $ 53.79 (reg. $ 76.99) en Amazon. Como con todas las ofertas de Amazon, los precios podrían cambiar en cualquier momento, por lo que recomendamos agregar este» pico gemelo «establecido en su carrito mientras todavía está en stock.

También puede encontrar el lanzamiento de Blu-ray original de 16 discos «Twin Peaks» disponible en la venta en este momento en Walmart. Obtenga la serie completa en DVD, mientras tanto, por $ 30.62 aquí.

Trato de primer día Twin Peaks: colección de televisión [Blu-ray]

Según Amazon y Walmart, miles de compradores ordenaron los sets de «Twin Peaks» en los días posteriores a la muerte de David Lynch, con el espectáculo que marca uno de los fallecidos escritor/director la mayoría de los trabajos seminales.