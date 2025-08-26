Comprar 3 kg de GLPG debe usar NIK de 2026

Yakarta, Viva – El ministerio ESDM A través del director general interino de Migas, Tri Winarno, informó la noticia que decía que comenzó 2026Se requieren compras de LPG de 3 kg para utilizar el número de identificación de la población (Nik) De Etc..

«Oh, sí, lo que está claro es llegar bien aquí subvención Debería estar más organizado, uno de ellos está con (Nik) «, dijo Tri en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

Con respecto a la obligación de usar la NIK, TRI confirmó que a partir de 2026 personas que no están registradas en el sistema de recepción subsidiado, ya no podrán comprar GLP 3 kg. «Sí, eso significa eso», dijo.

GLP 3 kg, los residentes de cola compran 3 kg de GLPG

Se aseguró, en este momento, su partido junto con otras partes interesadas relevantes también estaban recopilando datos, con respecto a qué comunidades de clase tenían derecho a comprar el LPG de 3 kg.

«También coopera con la Agencia Central de Estadísticas (BPS)», dijo Tri.

Afirmó que la aplicación de la regulación también estará acompañada por la implementación de GLP de 3 kilogramos a un precio, que se implementará en toda Indonesia.

Este mecanismo está destinado a realizar subsidios en el objetivo, por lo que se espera que no haya más sobre la fuga de subsidio de GLPG de 3 kg. Sin embargo, TRI no ha explicado con más detalle qué precio será el punto de referencia.

«Sí, el plan es así», dijo.

Se sabe que anteriormente el Ministro de Recursos Energéticos y Minerales, Bahlil Lahadalia, había dicho que el esquema de canalización de subsidios energéticos, especialmente los productos básicos de GLP el próximo año, permanecería basado en productos. Aunque, anteriormente también circuló el discurso para cambiar el esquema de distribución de subsidios a basado en el destinatario.

«Continuaremos basándose en productos básicos más adelante, pero la descripción será de hasta 7 u 8. La controlaremos desde la cuota. Y luego los datos son un solo datos de BPS, el tecnicismo se presionará después de que se apruebe el APBN», dijo.