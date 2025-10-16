Comprado por Indonesia, el avión de combate Chengdu J-10 resulta ser utilizado en estos países

Jacarta – El ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, dio recientemente una señal de certeza Indonesia comprar un avión de combate Chengdú J-10 de China. Incluso reveló que varias de estas unidades de aviones de combate volarían en el espacio aéreo indonesio en un futuro próximo.

Lea también: RI quiere comprar aviones de combate Chengdu J-10 de China, ¿cuál es la relación con Estados Unidos?



«Pronto volaremos a Yakarta», dijo Sjafrie en su encuentro con la prensa en Yakarta el miércoles 15 de octubre de 2025. Sin embargo, Sjafrie no reveló más detalles sobre el tiempo de vuelo. avión de combate el.

Además, la sede del TNI entregó la decisión de comprar el avión de combate J-10 Chengdu de China al Ministerio de Defensa. Así lo dijo el Jefe del Centro de Información (Kapuspen) en la Sede del TNI, Mayor General del TNI (Mar) Freddy Ardianzah.

Lea también: Experto militar chino califica a Indonesia de «beneficio» si adquiere el avión de combate Chengdu J-10



También respondió a la declaración del Ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, que decía que el J-10 volaría en Yakarta. «La adquisición del avión de combate J-10 Chengdu es parte de la política de defensa que está bajo la autoridad y responsabilidad del Ministerio de Defensa», dijo Freddy cuando fue confirmado por Antara en Yakarta, el jueves.

La decisión de Indonesia de comprar el J-10 es parte de los esfuerzos para modernizar el equipo de defensa aérea que se han planificado durante los últimos años. Esta compra también marca el paso de Indonesia para ampliar la cooperación en materia de defensa con países no occidentales, especialmente en el campo de la tecnología de combate aéreo.

Lea también: Un vistazo a las ventajas y desventajas del avión de combate Chengdu J-10 adquirido por Indonesia



Además de Indonesia, hay otros países que se sabe que utilizan y tienen potencial para comprar el avión de combate Chengdu J-10. ¿Qué países? La siguiente es la lista según lo informado por varias fuentes, el jueves 16 de octubre de 2025.



Jet Tempur Chengdu J-10 China

1.China

China es un usuario importante del J-10, con variantes como el J-10A, J-10B, J-10C y J-10S. Este avión es utilizado por la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAAF) y la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLANAF). El J-10 es una de las columnas vertebrales del poder aéreo de China con capacidades polivalentes, incluida la superioridad aérea y el ataque terrestre.

2. Pakistán

Pakistán se convierte en el primer operador del J-10 fuera de China. En diciembre de 2021, Pakistán anunció la compra de 25 unidades J-10CE, con opción a 11 unidades adicionales. El primer avión llegó a la Base Aérea de Minhas en marzo de 2022 y se unió oficialmente al Escuadrón N°1. 15 «Cobras».

Pakistán también ha reivindicado el uso del J-10C en el conflicto con la India, incluida la capacidad de derribar aviones Rafale de fabricación francesa.