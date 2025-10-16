Compositor de ‘Severance’ sobre la popularidad del tema ‘Dream’: ‘It’s Crazy’

Sí, Theodore Shapiro, el compositor estadounidense detrás de la música popular de la serie multipremiada de Ben Stiller “Ruptura”- es muy consciente de la reciente Boceto de Sábado noche en directo donde Amy Poehler y Bowen Yang mencionan su popular tema musical. De hecho, el compositor en general es consciente y agradecido por la popularidad de su trabajo para la serie, calificándolo de “maravilloso”.

«Uno de mis grandes héroes es John Williams», dijo mientras hablaba en una mesa redonda en el Festival de Cine de Gante‘s Premios mundiales de bandas sonorasdonde está nominado a Compositor de Televisión del Año por su trabajo en el programa de Apple TV. «Pienso en los increíbles temas que ha escrito y que se han vuelto muy omnipresentes en la cultura. Tener una experiencia en la que has escrito algo que de repente aparece en ‘SNL’ o ‘The Tonight Show’ es una locura. Me sentí como si pudiera estar en medio de un sueño que está a punto de terminar. Trabajé en la temporada 2 probablemente durante dos años y medio. Trabajar tanto y tan duro en algo y lograr que surgiera y que la gente respondiera positivamente fue realmente emocionante y satisfactorio».

Cuando se le preguntó si la popularidad de su música agrega alguna presión al trabajo que actualmente dirige en la temporada 3 de “Severance”, Shapiro dijo en broma: “Gracias a Dios, el tema principal del título será el mismo”. «Siento algo de presión», añadió. «Siento cierta presión por seguir haciéndolo interesante, seguir evolucionando y al mismo tiempo permanecer arraigado en lo que ha sido antes. Ese será el desafío».

Hablando sobre su proceso de colaboración con Stiller, Shapiro dijo que las conversaciones entre los dos antes de la nueva temporada fueron «más sobre algunos de los lugares específicos a los que iba a ir la historia».

“En la segunda temporada hablamos mucho del episodio cuatro, el que transcurre en el bosque”, añadió. «También hablamos mucho sobre la Sra. Cobel. No hablamos tanto conceptualmente sobre hacia dónde irá la música. Eso no es realmente cosa de Ben. Tiene instintos increíbles sobre la música, así que se trataba más de probar cosas y tratar de encontrar esos sonidos que ayudarían a definir los nuevos lugares a los que se dirigía la historia».

A Shapiro se unieron en la mesa redonda otros nominados de la WSA: Martin Phipps, nominado en la misma categoría por “Black Doves”; Camille, nominada a Mejor Canción Original por “El Mal” de “Emilia Pérez” y Compositora del Año por la misma película; y Robin Carolan, nominado a Descubrimiento del Año por “Nosferatu.”

Carolan es otro compositor más que ya mira hacia el futuro. El músico británico ya trabaja en su próxima colaboración con Robert Eggers, “Werwulf”. Si bien no pudo entrar en muchos detalles sobre la película, que actualmente se encuentra en producción, Carolan elogió la “obsesión por el detalle” del director, afirmando que estar en uno de sus sets es una gran inspiración para componer.

«En sus sets, todo es correcto», dijo. “Un día estaba en el set [for ‘Nosferatu’] y estaban filmando una escena e inmediatamente comencé a tener ideas. Debido a que Rob está tan obsesionado con que todo se sienta muy auténtico, incluso si estás en un set, puedes perderte muy fácilmente en ese espacio. Eso me inspira con lo que estoy haciendo”.

El único desafío que conlleva este nivel de autenticidad, al menos en lo que respecta a la música, es que todos los instrumentos utilizados para la partitura de las películas de Eggers deben coincidir con la época en la que fueron hechos. Eso no fue tan desafiante en “Nosferatu”, una película ambientada en la década de 1830, pero resultó complicado con “The Northman”, ambientada en el siglo X. “Hace mil años, la gente tocaba tipos muy diferentes de instrumentos y nadie está del todo de acuerdo [on it]. Con ‘Nosferatu’, pude quedarme estancado. Hubo menos investigación involucrada”.