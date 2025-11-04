Composición de jugadores de la selección Indonesia Sub-17 vs Zambia en el primer partido del Grupo H del Mundial 2025

Doha, EN VIVO – Selección Nacional de Indonesia La Sub-17 anunció oficialmente la alineación para el primer partido del Grupo H Mundial Sub-17 2025 en contra selección de zambia. El partido tuvo lugar en Aspire Zone Pitch 7, Doha, Qatar, el martes 4 de noviembre de 2025 por la noche, a las 22.45 WIB.

Este partido es la primera prueba para que el joven equipo de Garuda, bajo la dirección de Nova Arianto, demuestre su calidad en el escenario mundial. Indonesia apareció con la mejor composición, combinando jugadores talentosos de varias academias y clubes profesionales.

La siguiente es la alineación de la selección de Indonesia Sub-17 contra Zambia Sub-17:

Indonesia Sub-17:

Dafa Setiawarman; Putu Panji, Mathew Baker, Lucas Lee, Eizar Tanjung; Fabio Azka, Evandra Florasta, Nazriel Alfaro; Fadly Alberto, Zahaby Gholy, Mierza Firjatullah.

En este primer partido, el técnico Nova Arianto alineó a varios jugadores con altas capacidades ofensivas, como Zahaby Gholy y Mierza Firjatullah, para presionar desde el principio. Mientras tanto, en defensa, se espera que el dúo Mathew Baker y Lucas Lee sean un fuerte muro contra los rápidos ataques de Zambia.

Este partido es un primer paso importante para que Garuda Muda consiga todos los puntos y tenga la oportunidad de clasificarse para la siguiente ronda. El gran apoyo de los aficionados indonesios en Qatar, que también los animaron con atributos rojiblancos en las gradas de la Zona Aspire, aumentó el entusiasmo de las tropas de Nova Arianto al iniciar su camino en este prestigioso evento.