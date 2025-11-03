¡Completo! Enlace de transmisión en vivo para 3 partidos de la selección nacional de Indonesia Sub-17 en la fase de grupos de la Copa del Mundo

Doha, EN VIVO – Eventos Mundial Sub-17 2025 pronto se celebrará en Qatar a partir de principios de noviembre, y Selección Nacional de Indonesia La Sub-17 está lista para comenzar su lucha en el Grupo H contra tres duros rivales: Zambia, Brasil y Honduras.

Los fanáticos del fútbol indonesio pueden ver todos los partidos de Garuda Muda en vivo en la plataforma oficial de la FIFA, a saber, FIFA+.

El siguiente es el cronograma completo y enlace de transmisión en vivo Partidos de la Selección de Indonesia Sub-17 en la fase de grupos del Mundial Sub-17 2025:

Martes 4 de noviembre de 2025

22.45 WIB: Indonesia Sub-17 vs Zambia Sub-17

En vivo: FIFA+

viernes, 7 de noviembre de 2025

22.45 WIB: Brasil Sub-17 vs Indonesia Sub-17

En vivo: FIFA+

lunes, 10 de noviembre de 2025

21.45 WIB: Honduras Sub-17 vs Indonesia Sub-17

En vivo: FIFA+

Todos los partidos se pueden ver de forma gratuita a través del sitio web oficial de FIFA+, ya sea a través del teléfono móvil, portátil o televisor inteligente. Esta plataforma es la principal opción para que los aficionados vean partidos del Mundial Sub-17 de forma legal y en alta calidad.

La presencia de Indonesia en este torneo es un motivo de orgullo después de haber albergado con éxito la edición anterior. Ahora es el turno del joven equipo de Garuda de mostrar sus mejores habilidades en el escenario mundial. ¡No te pierdas sus mejores acciones y apoya la lucha de la Selección Nacional Sub-17 de Indonesia en el Mundial Sub-17 2025!