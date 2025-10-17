Completo desde scooters, patos y eléctricos.

Viernes 17 de octubre de 2025 – 11:30 WIB
VIVA Automotriz – Fabricante de motocicletas de la India, televisores Motor Company, sigue mostrando su existencia en el mercado indonesio. Al ofrecer motocicletas a precios competitivos, eficiencia de combustible y un gran rendimiento, TVS es una opción atractiva en los segmentos de nivel básico a clase media.
En octubre de 2025, como lo vio VIVA Otomotif desde su sitio web oficial, el viernes 17 de octubre de 2025, TVS Indonesia ofrece una gran cantidad de modelos a los consumidores, que van desde ciclomotores, scooters hasta motocicletas eléctricas y deportivas de estilo retro.
Para el segmento de patos, el TVS Neo XR tiene un precio de alrededor de 14.700.000 IDR en la carretera Jacarta. Esta moto con motor de 110 cc tiene un par máximo de 8,5 Nm y todavía utiliza un sistema de carburador. Se sabe que este modelo ahorra combustible y es adecuado para la movilidad diaria.
Mientras tanto, el TVS XL 100 viene con precio Rp. 14.720.000. Basada en un motor de 100 cc con 6,5 Nm de par y un sistema de combustible ETFI (Eco Thrust Fuel Inyección), esta motocicleta es muy buscada por las pequeñas empresas debido a su capacidad de carga y eficiencia.
En el segmento de scooters, TVS presenta el TVS Dazz que se vende por 15.100.000 IDR. Este scooter automático con una cilindrada de 110 cc y 7 Nm de par está disponible en dos variantes de sistema de combustible, DF y CARB. El diseño es moderno y fácil de controlar, lo que lo convierte en una opción ideal para usuarios urbanos.
Para los mercados que requieren más potencia, TVS también ofrece el Max 125 Sport a un precio de 16.100.000 IDR y el Max 125 Semi a 16.500.000 IDR. Ambos están equipados con un motor de 125 cc con 10,8 Nm de par y un sistema de carburador, adecuado para motociclistas que recorren a menudo terrenos semi-offroad o transportan cargas pesadas.
Al ingresar a la clase retro moderna, la serie TVS Calisto 110 es una de las favoritas en el mercado nacional. La variante Calisto 110 STD se vende por 19.700.000 IDR, el Calisto 110 Intello por 20.000.000 IDR y el Calisto 110 Limited por 20.100.000 IDR.
Los tres cuentan con un motor de 110 cc con un par máximo de entre 8,0 y 8,8 Nm y tecnología ETFI que lo hace más eficiente. Su diseño clásico es el principal atractivo para los automovilistas que quieren lucir elegantes sin perder su lado práctico.
Mientras tanto, TVS también tiene una línea de scooters deportivos a través de la Serie Ntorq. La variante Ntorq 125 tiene un precio de 20.000.000 IDR con un motor de 125 cc y 10,5 Nm de par, mientras que el Ntorq 125 XP es un poco más caro, concretamente 20.700.000 IDR, pero tiene un par mayor de 10,8 Nm. Ambos utilizan el sistema de combustible RFTI (Race Tuned Fuel injection) y están equipados con la función de conectividad inteligente SmartXonnect.
Para los fanáticos del estilo retro premium, la Serie Calisto 125 ofrece dos opciones atractivas. El Calisto 125 Basic se vende por 22.000.000 IDR, mientras que el Calisto 125 Premium tiene un precio de 22.800.000 IDR. Estas dos variantes utilizan un motor de 125 cc con tecnología ETFI con un par de 10,5 Nm. La combinación de diseño clásico y prestaciones refinadas la convierte en una motocicleta con un carácter único en su clase.